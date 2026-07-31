Bóng chuyền nữ Thái Lan xin lỗi Việt Nam, "chấn chỉnh" tuyển thủ sau lùm xùm ở SEA V.Cup

⭐ Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan gửi thư xin lỗi, nghiêm khắc nhắc nhở tuyển thủ nước nhà

Những ngày qua, SEA V.Cup nữ 2026 tại Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý khi đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan liên tiếp đưa ra những phản ánh về điều kiện tập luyện, lưu trú cũng như đăng tải hình ảnh những quả bóng cũ trên mạng xã hội. Các thông tin này nhanh chóng tạo nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ hai nước.

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan lên tiếng xin lỗi về việc các thành viên ban huấn luyện và tuyển thủ đăng tải thông tin không đúng

Trước diễn biến trên, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan (TVA) đã chính thức gửi thư tới Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), bày tỏ lời xin lỗi về những phát ngôn của đội tuyển nữ Thái Lan trong thời gian diễn ra chặng 1 SEA V Cup 2026.

Trong thư, ông Somporn Chaibangyang, Chủ tịch TVA cho biết ông lấy làm tiếc khi những vấn đề phát sinh trong quá trình tham dự giải lại được các thành viên đội tuyển đưa lên truyền thông và mạng xã hội.

Theo người đứng đầu bóng chuyền Thái Lan, mọi khúc mắc cần được xử lý thông qua Giám sát kỹ thuật và Ban tổ chức theo đúng điều lệ giải cũng như các quy định của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC), thay vì công khai trên báo chí. Đồng thời, liên đoàn này khẳng định sẽ nghiêm khắc nhắc nhở đội tuyển nữ về những hành vi và phát ngôn bị đánh giá là không phù hợp, bởi điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của bóng chuyền Đông Nam Á.

Hình ảnh các nữ tuyển thủ Thái Lan chụp ảnh với bóng cũ trong khi tập luyện với bóng mới của BTC

Đáng chú ý, TVA nhấn mạnh Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam với tư cách nước chủ nhà không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu của đội tuyển Thái Lan. Các đội tuyển tham dự cần ghi nhận và tôn trọng những nỗ lực của nước chủ nhà trong công tác tổ chức. Khép lại bức thư, Chủ tịch TVA gửi lời xin lỗi chân thành tới VFV và chúc chặng 1 SEA V Cup nữ 2026 tại Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp.

⚡ BTC làm rõ vụ "bóng cũ" gây tranh cãi

Một trong những chi tiết gây xôn xao nhất là hình ảnh những quả bóng cũ được một số tuyển thủ Thái Lan đăng tải trên mạng xã hội, khiến nhiều người cho rằng Ban tổ chức cung cấp dụng cụ tập luyện không đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, Ban tổ chức SEA V.Cup 2026 đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin này. Theo BTC, những quả bóng xuất hiện trong các bức ảnh không phải bóng do giải đấu cấp phát mà là bóng tập của đội trẻ Hóa chất Đức Giang có sẵn tại nhà thi đấu. Một số VĐV Thái Lan đã cầm những quả bóng này để chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ban tổ chức khẳng định toàn bộ bóng phục vụ tập luyện và thi đấu tại SEA V.Cup đều là bóng mới, đúng tiêu chuẩn của giải và được cấp đầy đủ cho tất cả các đội tuyển tham dự.

Động thái xin lỗi và chấn chỉnh từ phía TVA được xem là dấu chấm hết cho những tranh cãi không đáng có trước thềm các trận đấu quan trọng của SEA V.Cup nữ 2026, đồng thời góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của bóng chuyền Đông Nam Á.