Thái Lan gặp khó, bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa vô địch SEA V.Cup 2026

Chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31/7 đến 2/8/2026. Với những biến động lớn về mặt lực lượng từ các đối thủ, đặc biệt là đại kình địch Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Thái Lan không thể mang tới chặng 1 SEA V.Cup 2026 đội hình mạnh nhất vì nhiều cầu thủ trụ cột cần nghỉ ngơi

Thái Lan mang "đội hình B" sang Việt Nam

Nhiều năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan luôn là đối thủ lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước thềm giải đấu năm nay, ban huấn luyện tuyển Thái Lan quyết định rút toàn bộ dàn siêu sao vừa cày ải căng thẳng tại giải thế giới Volleyball Nations League (VNL).

Những cái tên gạo cội như Chatchuon Moksri, Thatdao Nuekjang, Pornpun Guedpard hay Pimpichaya Kokram đều không có tên trong chuyến sang Hà Nội lần này. Thay vào đó, họ được cho nghỉ ngơi hoàn toàn để phục hồi thể lực.

Đại diện xứ Chùa Vàng chỉ giữ lại duy nhất tay đập kỳ cựu Sasipaporn Janthawisut. Phần còn lại của đội hình là dàn cầu thủ trẻ sinh sau năm 2000 như Warisara Seetaloed, Natthanicha Jaisaen hay Wimonrat Thanapan. Dù hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan vô cùng bài bản, việc thiếu vắng những ngôi sao đẳng cấp thế giới chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của họ suy giảm đáng kể.

Tuyển Việt Nam hội tụ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

Trái ngược với sự trẻ hóa triệt để của đối phương, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại bước vào giải đấu với sự chuẩn bị nghiêm túc và lực lượng tinh nhuệ nhất. Một lợi thế khách quan vô cùng lớn xuất hiện ngay sát giải đấu khi giải quốc tế VTV Cup 2026 được thông báo tạm hoãn. Điều này giúp huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không còn phải xé lẻ lực lượng thành hai đội hình như kế hoạch ban đầu.

Thanh Thúy và đồng đội không thể bảo vệ ngôi vô địch AVC Cup 2026 nhưng có thể làm điều này ở SEA V.Cup

Chiến lược gia họ Nguyễn đã có thể gom toàn bộ những quân bài tối ưu nhất để dồn sức cho mặt trận này. Khán giả tại Đông Anh sẽ được chứng kiến sự trở lại của chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Sát cánh cùng cô là những gương mặt đang ở độ chín sự nghiệp và đạt phong độ rất cao thời gian qua như Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy cùng "máy chuyền" Võ Thị Kim Thoa.

Đặc biệt, ở vị trí libero, sự xuất sắc của Nguyễn Khánh Đang mang lại sự an tâm tuyệt đối cho hàng sau. Ngay trước ngày khởi tranh, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh chiến thuật chính xác khi bổ sung phụ công dày dạn kinh nghiệm Lưu Thị Huệ vào danh sách 14 cầu thủ chính thức để gia tăng chất thép cho hàng chắn.

Ẩn số Philippines và sự ổn định của Indonesia

Dù tâm điểm đổ dồn vào cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan, hai đối thủ còn lại là Philippines và Indonesia cũng không thể xem nhẹ. Đội tuyển Philippines mang đến giải đấu lực lượng đồng đều, đa số là các gương mặt vừa chinh chiến tại giải AVC Cup 2026. Lợi thế hình thể tốt cùng lối chơi hiện đại biến đội bóng này thành một "ẩn số" có thể ngáng đường bất kỳ ông lớn nào.

Trong khi đó, Indonesia tiếp tục duy trì bộ khung ổn định dựa trên những nhân tố xuất sắc nhất bước ra từ giải quốc nội Proliga. Đội bóng xứ vạn đảo luôn nổi tiếng với tinh thần thi đấu máu lửa và lối chơi kiên cường. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của cả hai đội bóng này chính là áp lực từ các khán đài chật kín khán giả tại "chảo lửa" Đông Anh.

Nhìn một cách tổng thể, cán cân quyền lực tại chặng 1 SEA V.Cup 2026 đang nghiêng hẳn về phía đoàn quân áo đỏ. Chúng ta có sự ổn định về bộ khung, lợi thế sân nhà và động lực chiến thắng vô cùng lớn. Việc Thái Lan chủ động mang đội hình trẻ chính là thời cơ hội tốt để bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng 1 trên sân nhà.