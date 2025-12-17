HLV và đội trưởng Thái Lan khen bóng chuyền nữ Việt Nam "đẳng cấp thế giới"

Trận chung kết đỉnh cao và sự thừa nhận từ đối thủ

Dù để thua Thái Lan 2-3 trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15/12 tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn rất đậm nét bằng lối chơi bản lĩnh, kỹ thuật cao và tinh thần thi đấu kiên cường. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Việt Nam kéo được Thái Lan vào set 5 ở một trận chung kết, biến cuộc so tài thành màn rượt đuổi nghẹt thở đến từng điểm số.

HLV Kiatipong (giữa) khẳng định bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt đẳng cấp thế giới

Sau trận đấu kéo dài 5 set căng thẳng, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatipong Ratchatagriengkrai thẳng thắn thừa nhận: "Tấm HCV SEA Games 33 không phải chiến thắng dễ dàng. Theo nhà cầm quân người Thái, tuyển Việt Nam đã gây sức ép liên tục bằng lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và tổ chức chiến thuật bài bản, đặc biệt ở set 5 quyết định, khi đội bóng áo đỏ nhiều thời điểm nắm lợi thế và buộc chủ nhà phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng".

Ông nhấn mạnh: “Đây là một trận đấu có chất lượng rất cao và cực kỳ sít sao. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cố gắng hết sức để triển khai những kỹ thuật và chiến thuật ở đẳng cấp thế giới. SEA Games lần này là thử thách thực sự với chúng tôi”.

HLV Kiatipong thừa nhận Việt Nam là một trong những đội tuyển tiến bộ nhanh nhất khu vực trong những năm gần đây.

Việt Nam tiến bộ vượt bậc, Thái Lan cũng phải thay đổi

Phân tích sâu hơn về set đấu quyết định, HLV Thái Lan cho rằng hai đội gần như ngang bằng về chuyên môn. Sự khác biệt chỉ đến từ khả năng kiểm soát tâm lý và bản lĩnh ở thời điểm then chốt. Dù vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam, xem đây là một trong những trận chung kết SEA Games căng thẳng và giàu cảm xúc nhất mà Thái Lan từng trải qua.

Đội trưởng Chatchu-on Moksri (bên trái) khẳng định đẳng cấp Việt Nam giờ đã tiệm cận Thái Lan

Không chỉ HLV, các tuyển thủ Thái Lan cũng dành nhiều lời khen cho Việt Nam. Đội trưởng Chatchu-on Moksri (BumBim) thừa nhận với tờ Thairath: "Bóng chuyền nữ Việt Nam phát triển rất nhanh. Trước đây chúng tôi thường kiểm soát được thế trận, nhưng bây giờ họ chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ bóng chuyền Thái Lan cần phải thay đổi, phải có mục tiêu rõ ràng và quy trình làm việc tốt hơn để tiếp tục phát triển”.

Về phía Việt Nam, dù thiếu vắng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, bám đuổi sát nút đối thủ cho đến những điểm số cuối cùng. Trận thua 2-3 mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Trận chung kết SEA Games 33 khép lại với tấm HCV thứ 17 cho Thái Lan, nhưng những lời khen ngợi từ chính đối thủ đã cho thấy một thực tế, bóng chuyền nữ Việt Nam không còn là “kẻ thách thức”, mà đã vươn lên trình độ đủ để tạo ra những trận chung kết đỉnh cao.