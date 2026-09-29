Thưởng 16,7 tỷ đồng cho 1 HCĐ, tấm huy chương đắt giá nhất ASIAD 2026

Tại các đại hội thể thao lớn như ASIAD 2026, ánh hào quang truyền thông thường đổ dồn vào những nhà vô địch giành HCV hay á quân HCB. Tuy nhiên, một nghịch lý đầy thú vị vừa diễn ra tại Aichi-Nagoya khi tấm HCĐ của đội tuyển bóng chày Đài Loan (Trung Quốc) mới là danh hiệu tiêu tốn nhiều ngân sách nhất, biến nó thành tấm huy chương “đắt xắt ra miếng” nhất kỳ đại hội năm nay.

Cụ thể, sau chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Trung Quốc trong trận tranh hạng ba, đội tuyển bóng chày Đài Loan (TQ) đã chính thức bỏ túi tấm HCĐ. Ngay lập tức, quy trình định giá tiền thưởng của Cục Thể thao nước này được kích hoạt, mang về tổng số tiền thưởng khổng lồ lên tới 21,6 triệu Tân Đài tệ (tương đương khoảng 16,74 tỷ đồng) cho một nội dung thi đấu duy nhất.

Mỗi cầu thủ bóng chày nam Đài Loan (TQ) nhận về phần thưởng xấp xỉ (~) 697,5 triệu đồng

Khi “Vàng cá nhân” không bằng “Đồng tập thể”

Để thấy được độ “khủng” của con số 16,7 tỷ đồng, hãy đặt nó lên bàn cân so sánh với cấu trúc tiền thưởng thông thường của các quốc gia tham dự ASIAD.

Tại hầu hết các đoàn thể thao như Việt Nam, Philippines hay Ấn Độ, tiền thưởng dành cho các môn thi đấu đồng đội (bóng đá, bóng rổ, bóng chày) thường bị áp trần tổng quỹ hoặc phải chia nhỏ theo tỷ lệ đầu người. Nếu một đội tuyển có 20-30 vận động viên, số tiền mỗi cá nhân nhận về sau khi chia nhỏ đôi khi chỉ còn là một khoản mang tính động viên.

Nhưng Đài Loan (TQ) thì khác. Theo quy định của “Giải thưởng Thể thao Quốc gia Guoguang”, mức thưởng chuẩn được áp dụng cố định trên mỗi vận động viên, bất kể đó là môn cá nhân hay môn tập thể. Với việc cán đích ở vị trí thứ ba, mỗi cầu thủ trong đội hình 24 người của đội tuyển bóng chày đều nhận đủ 900.000 NTD (khoảng 697,5 triệu đồng).

Quy định “độc lạ” này dẫn đến những so sánh toán học đầy kinh ngạc:

Thưởng HCĐ của một cầu thủ Đài Loan (~697,5 triệu đồng) cao gấp 2,5 lần tiền HCV của Việt Nam (280 triệu đồng) và gấp 6 lần của Malaysia (~115 triệu đồng).

Tiền HCV cá nhân của Indonesia là ~1,45 tỷ đồng và Thái Lan là ~1,48 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ cần hai cầu thủ Đài Loan cộng lại đã đủ ngang một nhà vô địch của các quốc gia này.

Tuyển Hàn Quốc giành HCV nhận tổng cộng 200 triệu won cho toàn đội, tương đương ~3,7 tỷ đồng. Tổng quỹ HCĐ của đội Đài Loan (TQ) (16,74 tỷ đồng) cao gấp gần 5 lần số tiền đó.

Mức cá nhân của Đài Loan (TQ) chỉ xếp sau tiền HCV kỷ lục của Singapore (~3,76 tỷ đồng). Dù vậy, do Singapore áp dụng giảm trừ với môn tập thể, xét về tổng dòng tiền cho một nội dung, không quốc gia nào vượt qua được cột mốc 16,74 tỷ đồng của bóng chày Đài Loan (TQ).

Tổng ngân sách chi trả cho 1 tấm HCV cá nhân của chính Đài Loan là 3 triệu NTD (~2,32 tỷ VNĐ). Như vậy, họ chi khoản tiền cho một tập thể giành HCĐ cao gấp hơn 7 lần so với một nhà vô địch tuyệt đối ở nội dung đơn nam hay đơn nữ.

Đội càng đông thì thưởng càng lớn

Kỷ lục tiền thưởng tại ASIAD 2026

Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan (TQ) cũng ghi nhận nhiều bộ môn đông người giành huy chương như đội tuyển thể dục dụng cụ nam (HCĐ - quỹ thưởng khoảng 5,4 tỷ VNĐ), hay đội tuyển tennis mềm nam và nữ (2 HCB - quỹ thưởng khoảng 5,8 tỷ VNĐ mỗi đội). Tuy nhiên, với sĩ số áp đảo lên tới 24 cầu thủ, đội tuyển bóng chày vẫn vững vàng ở ngôi vị nội dung tiêu tốn nhiều tiền thưởng nhất cho một tấm huy chương tại đại hội.

Thực tế, con số 16,7 tỷ đồng mới chỉ là mức sàn tối thiểu trong khung thưởng của Đài Loan (TQ). Nếu kịch bản trận chung kết thay đổi và đội tuyển bóng chày này đổi màu huy chương sang Bạc hoặc Vàng, số tiền tổng phải chi trả sẽ lần lượt chạm mốc kinh hoàng: 36 triệu NTD (~27,9 tỷ VNĐ) và 72 triệu NTD (~55,8 tỷ VNĐ).

Cơ chế thưởng tính theo đầu người và không phân biệt thể thức thi đấu chính là câu trả lời vì sao các vận động viên đoàn thể thao này luôn ra sân với tinh thần cống hiến cao nhất.