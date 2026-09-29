3 "cô gái vàng" cầu mây sẽ nhận được gần 4 tỷ đồng sau tấm HCV ASIAD

Sáng ngày 29/9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm HCV lịch sử ở nội dung đôi nữ tại ASIAD 20 tổ chức ở Nagoya, Nhật Bản. Ngay sau chiến thắng vang dội này, các cô gái vàng của thể thao Việt Nam không chỉ nhận được tiền thưởng lớn theo quy định mà còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù cực kỳ hấp dẫn kéo dài đến kỳ đại hội tiếp theo.

3 "cô gái vàng" cầu lông nhận những phần thưởng, ưu đãi xứng đáng sau khi mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam tại ASIAD. Ảnh Bùi Lượng

Nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi vận động viên (VĐV) giành HCV ASIAD sẽ được hưởng mức thưởng thành tích là 280 triệu đồng.

Đồng thời, các tuyển thủ còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng tính từ thời điểm đạt thành tích cho đến kỳ ASIAD tiếp theo. Nếu tạm tính theo chu kỳ Đại hội khoảng 4 năm (48 tháng), số tiền đãi ngộ đặc thù này lên tới 960 triệu đồng.

Như vậy, cộng cả tiền thưởng thành tích và tiền đãi ngộ trong 4 năm, mỗi VĐV giành HCV sẽ nhận tổng cộng khoảng 1,24 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Với tổ đội 3 VĐV vừa giành HCV nội dung đôi nữ, tổng giá trị hai chế độ trên ước tính đạt 3,72 tỷ đồng (gần 4 tỷ đồng).

"Mưa tiền thưởng" cho các VĐV Hà Nội

Đặc biệt, hai trong số ba VĐV của đội tuyển thuộc biên chế thể thao Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly sẽ còn nhận thêm những khoản đãi ngộ vượt trội từ chính sách riêng của Thủ đô:

- Thưởng thành tích: Nhận thêm 140 triệu đồng/người theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

- Đãi ngộ đặc thù của Thủ đô: Được hưởng mức 33,5 triệu đồng/người/tháng theo chu kỳ đại hội. Tính riêng trong 48 tháng, chế độ này đem lại khoảng 1,608 tỷ đồng cho mỗi VĐV.

Như vậy, bên cạnh chế độ chung của Nhà nước, Thu Trang và Khánh Ly sẽ có thêm nguồn thu nhập lớn từ cơ chế đặc thù của Hà Nội. Song song đó, HLV Hoàng Thị Thái Xuân của đội tuyển cũng được hưởng chế độ đãi ngộ bằng 50% của VĐV theo quy định dành cho HLV có học trò đạt thành tích cao.

Khoản thưởng và đãi ngộ khủng trên chưa bao gồm 200 triệu đồng thưởng nóng trực tiếp tại đại hội từ đoàn thể thao Việt Nam, cùng các phần thưởng hứa hẹn từ liên đoàn, đơn vị chủ quản và các nhà tài trợ.