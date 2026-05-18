"Khủng long" Thanh Thúy so tài ghi điểm với chân dài Quỳnh Hương, ai lợi hại hơn?

Cuộc đại chiến giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - BĐ19 tại Cúp VTV9 Bình Điền 2026 tối 17/5 tại Tây Ninh, trở thành sân khấu đặc biệt của hai thế hệ chủ công bóng chuyền nữ Việt Nam, đàn chị Trần Thị Thanh Thúy và “truyền nhân” 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương (1m87).

Sau 4 set đấu căng thẳng, đội bóng của huyền thoại Ngọc Hoa ngược dòng đánh bại Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-19), qua đó giành vé vào bán kết giải đấu. Nhưng điều khiến người hâm mộ thích thú nhất chính là màn so tài ghi điểm giữa Thanh Thúy và cô gái trẻ được xem là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam, Quỳnh Hương.

Quỳnh Hương (số 14) và các cô gái Thông tin - BĐ19 chơi thăng hoa trong set 1. Ảnh Anh Khoa

“Tiểu Thanh Thúy” bùng nổ ngay từ đầu

Bước vào set 1, Binh chủng Thông tin nhập cuộc cực kỳ tự tin. Đội bóng áo lính tận dụng tốt những trục trặc ở khâu bước một của Long An để tổ chức phản công tốc độ. Trong thế trận ấy, Quỳnh Hương cho thấy vì sao cô được ví là “truyền nhân” của Thanh Thúy.

Chủ công sinh năm 2008 liên tục tung ra những pha đập biên đầy uy lực và giàu tốc độ, không hề e ngại trước hàng chắn cao lớn của Long An. Với sức bật tốt, khả năng đánh bóng nhanh tay cùng tâm lý thi đấu tự tin, Quỳnh Hương trở thành một trong những mũi công nguy hiểm nhất bên phía Thông tin.

Kết thúc trận đấu, tay đập 18 tuổi ghi 15 điểm, trong đó có 2 điểm chắn bóng thành công. Đây là con số rất đáng nể nếu đặt trong bối cảnh cô phải liên tục đối đầu với dàn chắn chất lượng của Long An.

Ngoài việc ghi điểm tốt, Quỳnh Hương còn cho thấy tố chất của một tay đập lớn khi dám nhận bóng ở những thời điểm khó khăn. Dù Binh chủng Thông tin chịu áp lực lớn trong các set cuối, cô vẫn chơi đầy máu lửa và không hề bị “khớp” trước đàn chị nổi tiếng bên kia chiến tuyến.

Thanh Thúy (số 3), Regla Ortiz (số 29) và các cô gái Long An làm chủ trận đấu ở 3 set còn lại

Đẳng cấp của “khủng long” Thanh Thúy lên tiếng

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất của trận đấu nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm của Thanh Thúy.

Sau khi để thua set đầu tiên, VTV Bình Điền Long An thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Đội chủ nhà tăng tốc ở khâu phát bóng, cải thiện phòng ngự và tổ chức tấn công nhanh hơn. Trong thời điểm ấy, Thanh Thúy bắt đầu cho thấy đẳng cấp của ngôi sao số một bóng chuyền nữ Việt Nam.

Với chiều cao 1m93 cùng tầm với vượt trội, Thanh Thúy liên tục ghi những điểm số quan trọng ở các pha bóng then chốt. Cô không chỉ tấn công hiệu quả ở biên mà còn hỗ trợ phòng ngự, chắn bóng và tạo áp lực lớn lên hàng sau đối thủ.

Thống kê cho thấy Thanh Thúy ghi tới 21 điểm, ngang với ngoại binh Regla Ortiz để trở thành cây ghi điểm số một của Long An. Trong đó, cô có thêm 2 điểm chắn bóng thành công.

Quan trọng hơn cả, Thanh Thúy luôn biết cách lên tiếng ở thời điểm quyết định. Khi thế trận giằng co trong set 2 và set 3, những cú đập uy lực của cô giúp Long An bẻ gãy tinh thần đối phương trước khi hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Long An lấy lại dáng dấp ứng viên vô địch

Sau thất bại trước đội mạnh Giang Tô ở trận ra quân, nhiều người từng lo ngại về phong độ của Long An. Tuy nhiên, đội bóng của huyền thoại Ngọc Hoa càng chơi càng ổn định.

Chiến thắng 3-0 trước Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) rồi màn lội ngược dòng 3-1 trước Binh chủng Thông tin cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đặc biệt, phong độ cực cao của Trần Thị Thanh Thúy đang giúp Long An trở thành đối thủ đáng gờm nhất giải đấu lúc này.

Qua 3 trận vòng bảng, Thanh Thúy liên tục đóng vai “gánh đội”, không chỉ ghi điểm ổn định mà còn tạo ảnh hưởng cực lớn trong các thời điểm quyết định. Sự ăn ý giữa cô với ngoại binh Regla Ortiz cùng dàn nội binh giúp Long An sở hữu hàng công rất khó bị bắt bài.

Ngày 18/5: Cuộc chiến định đoạt ngôi đầu

Ở bảng A, trận đấu giữa Jiangsu Women's Volleyball Team và Ngân hàng Công Thương gần như khó tạo bất ngờ khi đại diện Trung Quốc được đánh giá vượt trội toàn diện.

Nếu thắng, Giang Tô gần như chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A, còn Long An sẽ đi tiếp với vị trí nhì bảng. Điều đó đồng nghĩa Thanh Thúy và đồng đội nhiều khả năng phải chạm trán đội nhất bảng B ở bán kết.

Trong khi đó ở bảng B, cuộc chạm trán giữa LPBank Ninh Bình và Hà Nội Tasco Auto mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Hà Nội Tasco Auto đã sớm giành vé vào bán kết sau hai chiến thắng liên tiếp mà chưa thua set nào, nhưng vị trí nhất bảng vẫn chưa được đảm bảo. Vì vậy, màn so tài với LPBank Ninh Bình sẽ quyết định đội bóng thủ đô khép lại vòng bảng với vị trí số 1 hay phải đứng nhì bảng để bước vào vòng knock-out.

Những hình ảnh đẹp về trận đấu giữa Long An - Thông tin - BĐ19 tối 17/5

Cô gái 18 tuổi, Quỳnh Hương là cây chủ lực ghi điểm của đội bóng áo lính ở trận này với 15 điểm

Nguyệt Anh (số 7) là người ghi nhiều điểm nhất cho Thông tin - BĐ19 với 19 điểm

Hàng chắn của Long An gặp nhiều khó khăn trước chủ công Quỳnh Hương

Thua set 1, cô trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa xốc lại tinh thần để ngược dòng thắng lợi 3 set sau

Thanh Thúy ghi 21 điểm...

...ngoại binh Regla Ortiz cũng mang điểm số tương tự về cho đội bóng "chủ giải" Long An

Sức mạnh, sự tinh tế, Thanh Thúy giúp Long An giành vé bán kết

Sau 3 trận, 1 thắng, 2 thua đội bóng của Quỳnh Hương không thể giành vé bán kết, họ sẽ chơi trận phân hạng vào ngày 20/5

Niềm vui cho Thanh Thúy và đồng đội