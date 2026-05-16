Kết quả bóng chuyền VTV Bình Điền Long An - VietinBank: Vùng dậy muộn màng, Thanh Thúy kết liễu

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Bảng A Cúp VTV9 - Bình Điền 2026) Trận đấu có ý nghĩa sinh tồn cho cả 2 đội đã diễn ra với diễn biến rất 1 chiều, ngoại trừ set 3.

Hai đội đều đã thua ở trận ra quân và thêm một thất bại nữa sẽ đóng lại cánh cửa vượt qua vòng bảng cho bên thua cuộc. Mặc dù VTV Bình Điền Long An thua trận mở màn nhưng là trước đối thủ mạnh Jiangsu tới từ Trung Quốc, họ vẫn được đánh giá có sức mạnh hơn hẳn VietinBank.

VTV Bình Điền Long An tỏ rõ sự hơn hẳn trình độ so với VietinBank

Thực tế trên sân cho thấy đúng như vậy, sức mạnh hàng chắn của đội chủ giải cùng với khả năng đánh bóng của Thanh Thúy và Ortiz tới từ Cuba đã giúp VTV Bình Điền Long An tạo ra cách biệt điểm hàng chục chỉ sau khi bước qua một nửa set.

Sau khi thắng dễ 25-17 ở set 1, VTV Bình Điền Long An duy trì cách biệt trong khoảng 1-2 điểm ở đầu set 2 bất chấp nỗ lực bám đuổi của VietinBank. Cách biệt sau đó nới rộng lên 18-11, đặc biệt sau khi Ortiz có 3 pha phát bóng ăn điểm liên tiếp. VTV Bình Điền Long An rốt cuộc đoạt set 2 với tỷ số 25-16.

Khác với 2 set đầu, set 3 chứng kiến khởi đầu khá ngang ngửa của hai bên, VTV Bình Điền Long An sau đó bứt lên và có lúc dẫn tận 7 điểm, nhưng sự chủ quan của họ khiến VietinBank từng bước rút ngắn xuống còn 22-23. Đúng vào lúc này, 2 cú đập của Thanh Thúy đã mang lại chiến thắng sát sao 25-23 cho VTV Bình Điền Long An, và chiến thắng chung cuộc 3-0 giúp đội bóng này còn cơ hội vượt qua vòng bảng trong khi VietinBank đã bị loại.

(Bảng A Cúp VTV9 - Bình Điền 2026) Set 3 tưởng như cũng diễn ra một chiều nhưng đã đột ngột hấp dẫn ở cuối.

-16/05/2026 21:08 PM (GMT+7)
