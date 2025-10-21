Tin mới nhất bóng đá sáng 21/10: Klopp từ chối MU vì Ronaldo, Mbeumo hay nhất "Quỷ đỏ"

Klopp tiết lộ từng từ chối MU vì kế hoạch đưa Ronaldo trở lại

Cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp mới đây gây chú ý khi tiết lộ từng được MU mời thay Sir Alex Ferguson vào năm 2013, nhưng ông từ chối vì không hứng thú với kế hoạch đưa các ngôi sao cũ trở lại Old Trafford, trong đó có Cristiano Ronaldo và Paul Pogba.

Klopp không hào hứng với lời mời gọi từ MU

Klopp cho biết, dù thời điểm đó đang dẫn dắt Dortmund rất thành công và nằm trong danh sách ứng viên của MU, ông cảm thấy “đó không phải kiểu dự án dành cho mình”.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ, các cuộc trao đổi với lãnh đạo "Quỷ đỏ" không tập trung vào triết lý bóng đá, mà chủ yếu xoay quanh chuyện mua sắm và danh tiếng. Chính vì thế, khi Liverpool xuất hiện với một “dự án thuần bóng đá”, Klopp đã lập tức đồng ý.

Rooney khen Mbeumo hay nhất MU

Bình luận trên chương trình "The Wayne Rooney Show", cựu tiền đạo Wayne Rooney đã hết lời ca ngợi Bryan Mbeumo, sau khi tiền đạo người Cameroon giúp MU đánh bại Liverpool.

Thậm chí, Rooney không ngần ngại khẳng định Mbeumo là cầu thủ xuất sắc nhất MU hiện tại: "Với tôi, Mbeumo là cầu thủ xuất sắc nhất MU mùa này. Thành thật mà nói, tôi từng hơi nghi ngờ khi MU ký hợp đồng với cậu ấy, tôi không biết liệu cậu ấy có đủ khả năng để chơi cho đội bóng hay không, nhưng cậu ấy chứng minh tôi đã sai".

HLV Newcastle ngưỡng mộ Mourinho

Trong cuộc họp báo trước trận Newcastle - Benfica (2h, 22/10), HLV Eddie Howe của "Chích chòe" đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đồng nghiệp Jose Mourinho bên phía Benfica: "Mourinho là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, bởi tôi từng đối đầu với ông ấy ở Ngoại hạng Anh. Khi còn là HLV trẻ, tôi đặc biệt ngưỡng mộ những gì ông ấy xây dựng ở Chelsea. Những gì ông ấy đạt được trong sự nghiệp thật phi thường".

Yamal được đồng đội ca ngợi

Trả lời truyền thông trước trận đấu giữa Barcelona và Olympiacos ở Champions League (23h45, 21/10), tiền vệ Fermin Lopez khẳng định người đồng đội Lamine Yamal chính là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại: "Lamine Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó là lý do tại sao mọi người luôn nói về cậu ấy".