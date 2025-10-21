Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Alaves - Valencia: Sức ép khủng khiếp (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 9) Alaves khiến Valencia sống trong thấp thỏm suốt 90 phút, thậm chí tưởng chừng có thời điểm gục ngã.

  

Với lợi thế sân nhà, Alaves tự tin đẩy cao đội hình dồn ép Valencia sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Eduardo Coudet tạo nên thế trận một chiều với tỷ lệ kiểm soát bóng 62%, tung ra 13 cú dứt điểm (Valencia có 4 cú dứt điểm) cùng 7 tình huống phạt góc (so với 0 của Valencia).

Alaves bị Valencia cầm hòa trên sân nhà

Alaves bị Valencia cầm hòa trên sân nhà

Tuy nhiên trong ngày kém duyên, hàng tiền đạo Alaves không thể một lần đưa vào vào lưới. Thậm chí, "Bầy dơi" không ít lần tạo ra tình huống phản công đáng chú ý.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sau vòng 9 La Liga, Alaves xếp thứ 10 (12 điểm), còn Valencia đứng dưới đối thủ 4 bậc (9 điểm).

Chung cuộc: Alaves 0-0 Valencia

Đội hình xuất phát:

Alaves: Sivera, Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Calebe, Ibanez, Blanco, Rebbach, Yusi, Martinez, Boye

Valencia: Agirrezabala, Correia, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Pepelu, Guerra, Danjuma, Lopez, Duro

21/10/2025 03:08 AM (GMT+7)
