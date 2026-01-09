Luis Enrique từ chối ký mới PSG, MU và Liverpool mừng thầm

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được đồn đoán sẽ chuyển đến dẫn dắt một đội bóng Ngoại hạng Anh, sau khi đưa PSG lên đỉnh vinh quang Champions League mùa trước.

Trước đó, lãnh đạo PSG kỳ vọng Enrique sẽ cam kết tương lai của mình với CLB bằng một bản hợp đồng dài hạn.

Luis Enrique dự định chia tay PSG cuối mùa 2025/26 - Ảnh: PA

Giao kèo hiện tại của nhà cầm quân 55 tuổi với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Nhưng Luis Enrique khiến các ông chủ ở sân Công viên các Hoàng tử ngỡ ngàng khi từ chối ký tiếp.

Tờ Marca cho rằng, Enrique cảm thấy mình đã đạt được tất cả những gì có thể tại Paris. Cựu HLV Barca muốn hướng đến thử thách mới, đặc biệt là Premier League.

Tháng trước, SunSport cho hay, Liverpool đang cố gắng mời Enrique về sân Anfield. Sếp lớn tại Anfield đang nghi ngờ khả năng của Arne Slot, bởi HLV Hà Lan không thể phát huy thành tích vô địch Ngoại hạng Anh như mùa giải trước.

Jurgen Klopp là một lựa chọn trở lại Liverpool nếu Slot bị sa thải. Tuy nhiên, lãnh đạo The Kop chỉ muốn mời nhà cầm quân người Đức tạm thời, bởi cái tên thực sự họ muốn đưa về Anfield là Luis Enrique.

Trong khi đó, MU đang cần tìm một vị chiến lược gia mới sau khi sa thải Ruben Amorim. Solskjaer nhiều khả năng sẽ làm HLV tạm quyền cho đến cuối mùa.

Luis Enrique có thể trở thành nhà cầm quân mới nhất thử vận may tại "nhà hát" Old Trafford, kể từ mùa bóng 2026/27.