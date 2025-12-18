Trọng tài SEA Games bị tố xử ép cả chủ nhà, ban tổ chức phủ nhận có âm mưu

Phản hồi một số ý kiến từ chính các võ sĩ chủ nhà về kết quả gây tranh cãi của các trận đấu muay Thái tại SEA Games 33, Tiến sĩ Sakchai Tapsuwan - Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư Thái Lan, cũng là Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư thế giới (IFMA) khẳng định không có vấn đề tiêu cực. Ông Sakchai thừa nhận một số quyết định chấm điểm từ phía trọng tài còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, vị này khẳng định chắc chắn không tồn tại việc thiên vị hay dàn xếp, chia chác huy chương.

Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư Thái Lan khẳng định không có chuyện sắp đặt sẵn HCV cho các đội tuyển được ưu ái. (Nguồn: Khaosod)

"Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ chính sách nào về việc "sắp xếp sẵn" huy chương như những lời đồn đoán gần đây. Thắng thua hoàn toàn dựa trên năng lực của các vận động viên. Tôi khẳng định chắc chắn không có chuyện ưu ái đội tuyển này hơn đội tuyển kia. Việc một số ý kiến cho rằng trọng tài làm việc chưa công tâm là tùy thuộc vào góc nhìn và quan điểm đánh giá của mỗi người”, ông chia sẻ.

Trao đổi với truyền thông, ông nhấn mạnh đội ngũ trọng tài không thuộc sự quản lý trực tiếp của liên đoàn mà do ban tổ chức bổ nhiệm. Vì vậy, thắc mắc về công tác chấm điểm cần được chuyển tới trưởng bộ phận trọng tài của ban tổ chức.

Theo tờ Khaosod, ông Sakchai sẽ xem xét kỹ lưỡng các báo cáo được gửi đến để đánh giá trước khi có bất kỳ hành động can thiệp nào. Cá nhân ông đã theo dõi xuyên suốt giải đấu và cảm thấy ở một số hạng cân, các quyết định đưa ra còn chưa thuyết phục. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trọng tài là người ngồi gần võ đài hơn, nên có thể quan sát được nhiều tình huống chi tiết mà người ngồi trên khán đài hay theo dõi trực tuyến khó có thể thấy hết được.

Võ sĩ người Thái tiết lộ về vụ dàn xếp huy chương trên trang cá nhân.

Trước đó, ở trận bán kết nữ hạng cân 45 kg môn muay Thái SEA Games 33 diễn ra chiều qua 16/12, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam đối đầu Islay Bomogao (Philippines). Ở 2 hiệp đầu tiên, các giám định viên chấm vận động viên của Philippines thắng với tỷ số 10-9.

Tuy nhiên, huấn luyện viên của đội Việt Nam cho rằng sự đánh giá này không hợp lý, tin rằng phía Việt Nam đã bị trọng tài xử ép. Ông nổi giận ném mạnh chai nước vào sàn đấu. Sau đó, vận động viên Hoàng Khánh Mai rời khỏi võ đài ra về, từ chối thi đấu tiếp.

Võ sĩ Hoàng Khánh Mai (giáp đỏ) bỏ về giữa chừng vì nghi vấn bị xử ép.

Ngay cả võ sĩ của chủ nhà Thái Lan cũng rơi vào tình cảnh bức xúc, ấm ức sau khi bị xử thua vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Cụ thể, trong trận đấu diễn ra tối 16/12, Petchsuphan thua sát nút 28-29 trước võ sĩ Philippines LJ Rafael Yasay và không thể góp mặt ở trận chung kết tranh huy chương vàng. Kết quả này khiến dư luận Thái Lan bức xúc, bởi võ sĩ chủ nhà được cho là đã thi đấu áp đảo và có nhiều lợi thế hơn.

Võ sĩ này cho biết, trước giờ thi đấu anh từng nghe thông tin rằng kết quả ở hạng cân 51 kg đã được "sắp xếp sẵn" để trao huy chương vàng cho Malaysia. Dù vậy, việc bị chấm thua ngay từ hiệp đầu khiến anh không khỏi choáng váng, vì anh rằng bản thân đã thể hiện tốt hơn đối thủ. Bức xúc trước quyết định của trọng tài, anh cho biết sẽ rời đội tuyển quốc gia để theo đuổi con đường Muay Thai chuyên nghiệp.