Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barcelona tái chiếm ngôi đầu từ tay Real Madrid

4 trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 25 La Liga ở buổi tối Chủ nhật, và tiêu điểm đến ở Nou Camp khi Barcelona đón tiếp Levante. Việc Real Madrid thua 1-2 trước Osasuna đêm thứ Bảy đã tạo ra cơ hội cho các cầu thủ Barca chiếm lại ngôi đầu bảng, và họ đã không bỏ qua cơ hội này.

Barcelona tái chiếm ngôi đầu bảng

Các tiền vệ trung tâm đã đóng vai chính tại Nou Camp, Marc Bernal và Frenkie De Jong mỗi người ghi 1 bàn trong hiệp 1 để Barcelona giành thắng lợi 2-0 trước Levante. Barca trở lại ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid.

Barca sẽ phải cảnh giác cho vòng đấu sau, bởi họ sẽ đụng độ đội xếp thứ 3 Villarreal. Dù vậy phong độ của "Tàu ngầm Vàng" đang không tốt (thua 3/5 vòng gần nhất) và ở lượt đi Barca cũng đã thắng khá nhẹ nhàng 2-0 ngay trên sân đối phương. Dù vậy với tính chất căng thẳng của cuộc đua vô địch thì chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn tới sơ sẩy.

BXH La Liga sau ngày thi đấu 22/2