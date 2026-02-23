Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nhận định bóng đá Everton - MU: Mơ nối dài chuỗi bất bại, dè chừng kịch bản sốc (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Everton F.C Manchester United

(3h, 24/2, vòng 27) MU chắc chắn không muốn kịch bản thua sốc như ở lượt đi lặp lại khi tái đấu Everton trên sân khách.

   

MU chờ cán mốc 10 trận bất bại

Trận hoà "hú vía" West Ham hôm 11/2 chỉ là vết gợn nhỏ trong chuỗi phong độ thăng hoa của MU thời gian qua. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" đang trải qua 9 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, trải dài từ thời HLV Ruben Amorim cho tới giai đoạn Michael Carrick tạm quyền (5 thắng, 4 hoà). Hệ quả tất yếu, họ đang trụ vững trong top 5 (45 điểm/26 trận).

MU từng nhận thất bại đáng xấu hổ trước Everton ở lượt đi

MU từng nhận thất bại đáng xấu hổ trước Everton ở lượt đi

Với việc Chelsea (hạng 4, 45 điểm/27 trận), Aston Villa (hạng 3, 51 điểm/26 trận) cùng hoà ở vòng 27, MU có thể đòi lại vị trí thứ 4, thậm chí áp sát nhóm đua vô địch.

Dưới bàn tay của HLV Carrick, không ít ngôi sao cũng được "mở khoá", có thể kể đến Benjamin Sesko - tác giả những bàn thắng vào phút bù giờ ở 2 trận gần nhất gặp Fulham và West Ham.

Giờ đây, các cổ động viên sẽ kỳ vọng vào kết quả tích cực khác trong chuyến làm khách tới sân Hill Dickinson của Everton. Với 19 chiến thắng trên sân khách và 42 chiến thắng, Everton chính là "con mồi" ưa thích nhất của MU tại Ngoại hạng Anh. 

Coi chừng kịch bản sốc như lượt đi

Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa 3 điểm chắc chắn nằm trong tầm tay của thầy trò Carrick, nếu nhìn vào trận lượt đi giữa 2 đội tại Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái. Thời điểm đó, Everton bất ngờ giành chiến thắng 1-0 dù chơi thiếu người từ phút 13 sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Idrissa Gueye (tát đồng đội Michael Keane).

Đây là chiến thắng đầu tiên của Everton tại "Nhà hát của Những giấc mơ" kể từ tháng 12/2013 và giờ đây, họ đang hướng tới mục tiêu đánh bại MU 2 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ mùa giải 2013/14.

Để đạt được tham vọng này, thầy trò David Moyes cần phải cải thiện thành tích trên sân nhà mới Hill Dickinson. Đại diện vùng Merseyside thua 5/10 trận gần đây (giành 3 chiến thắng), bao gồm 5 trận liên tiếp không thắng. Thậm chí, họ cũng chưa thể giữ sạch lưới kể từ chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest vào đầu tháng 12/2025. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để MU "phục hận", đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10.

Dự đoán tỷ số: Everton 1-3 MU

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Thông tin lực lượng:

Everton: Vắng Jake O'Brien (treo giò), Jack Grealish (chấn thương).

MU: Vắng Mason Mount, De Ligt, Dorgu (chấn thương).

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

22/02/2026 23:33 PM (GMT+7)
