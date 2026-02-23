Tranh cãi Liverpool thắng nhờ bàn thắng "ma": Van Dijk đã việt vị hay chưa?

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool đã xảy ra pha bóng đầy tranh cãi ở những giây cuối cùng. Đó là thời gian bù giờ của bù giờ trong hiệp hai. Szoboszlai câu bóng vào trong vòng cấm, hướng tới vị trí của Ekitike và Van Dijk.

Pha bóng dẫn đến bàn thắng của Liverpool gây tranh cãi lớn khi Van Dijk đã nhô hẳn người xuống

Trung vệ người Hà Lan bị kèm rất chặt nhưng vẫn có thể tung ra cú đánh đầu hiểm hóc. Thủ thành Ortega đã đổ người xuống nhưng Williams lại cố phá ngược bóng ra. Đó chẳng khác nào đường chuyền "mời gọi" Mac Allister băng vào dứt điểm cận thành trong tư thế không bị ai kèm. Tất nhiên, tiền vệ người Argentina không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Tuy nhiên, tình huống này đang tạo nên sự tranh cãi trên mạng xã hội. Nguyên nhân là bởi góc máy quay của nhà đài cho thấy rõ ràng Van Dijk và Ekitike, hai cầu thủ đón bóng trong vòng cấm, đã nhô hẳn người xuống dưới so với hàng phòng ngự của Nottingham Forest.

Đa phần đều cho rằng Van Dijk đã việt vị nên bàn thắng của Mac Allister sẽ không được công nhận. Đó sẽ là kết cục cực kỳ cay đắng cho tiền vệ người Argentina bởi trước đó, cầu thủ này vừa mới bị tổ VAR tước một bàn thắng.

Theo hình ảnh từ tổ VAR, phần chân của Ola Aina vẫn ở phía dưới so với Van Dijk

Thế nhưng, tổ VAR khiến tất cả ngỡ ngàng khi công nhận bàn thắng cho Liverpool! Theo hình ảnh được công bố trên sân, phần chân của Van Dijk vẫn đứng trên so với Aina, hậu vệ đứng ở vị trí cuối cùng của Nottingham Forest trong tình huống này.

Kết luận này khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi ai cũng có thể thấy phần thân trên của Van Dijk đã nhô hẳn xuống. Chưa kể đến việc Ekitike (cầu thủ đã rơi vào thế việt vị) cản trở hướng di chuyển của hậu vệ đang kèm Van Dijk.