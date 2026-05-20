U17 Việt Nam và những 'viên gạch' đầu tiên cho giấc mơ World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

U17 Việt Nam và những 'viên gạch' đầu tiên cho giấc mơ World Cup

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển U17 Việt Nam

TPO - Thành tích giành vé tham dự FIFA U17 World Cup của đội tuyển U17 cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bóng đá Việt Nam giai đoạn qua. Nhưng đây mới chỉ là những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

U17 Việt Nam cần mạnh hơn nữa để trụ được ở đấu trường World Cup

U17 Việt Nam cần mạnh hơn nữa để trụ được ở đấu trường World Cup

U17 Việt Nam tới lúc này là đội tuyển duy nhất khu vực Đông Nam Á đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Dù dừng bước tại tứ kết trước U17 Australia, những gì thầy trò HLV Roland thể hiện tại giải U17 châu Á vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi.

Chỉ 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã thâu tóm thêm một loạt danh hiệu ở các đấu trường khác nhau. Trước khi đến với giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đã đoạt chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Năm ngoái, U23 Việt Nam với nòng cốt gồm những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Thái Sơn...đã làm nức lòng người hâm mộ với tấm HCV SEA Games 33 (Thái Lan) đầy cảm xúc, rồi tiếp tục tiến sâu ở VCK U23 châu Á 2025. Việt Nam cũng 3 lần liên tiếp đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á, thành tích cho thấy sự ổn định cả về phong độ và lực lượng.

Việt Nam cần một hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả, được đầu tư bài bản và bền bỉ để nâng cao nội lực

Việt Nam cần một hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả, được đầu tư bài bản và bền bỉ để nâng cao nội lực

Năm 2009, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam từng rơi nước mắt khi U23 Việt Nam gục ngã trước U23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25 (thủ đô Vientiane, Lào). Cả thập niên trước đó, tấm HCV SEA Games vẫn là ước mơ đau đáu với những người làm bóng đá Việt Nam.

Nhưng chỉ trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam đã 3 lần đoạt chức vô địch. Và kể từ sau lần đầu tiên đăng quang năm 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto, bóng đá Việt Nam đã "quen" hơn với việc lên ngôi ở đấu trường Đông Nam Á. Gần nhất là chức vô địch ASEAN Cup 2024 dưới tay HLV Kim Sang-sik.

Cả 2 lần đăng quang gần nhất của đội tuyển Việt Nam và đội U23, chiến thắng đều diễn ra ngay tại Rajamangala (Bangkok), nơi được ví như "thánh địa" của người Thái. Nó cho thấy sự bứt lên cả về bản lĩnh và nội lực của bóng đá Việt Nam trước kình địch số 1 trong khu vực.

U17 Việt Nam và những &#39;viên gạch&#39; đầu tiên cho giấc mơ World Cup - 3

Đó không phải là món quà "trời cho", mà xuất phát từ một chiến lược dài hơi được triển khai đồng bộ và kiên định. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết để có thể nâng tầm cả nền bóng đá, các đội tuyển trẻ Việt Nam cần liên tục tiến sâu ở các giải đấu trong khu vực và châu lục.

"Chỉ khi cọ xát, thi đấu với những đối thủ mạnh một cách thường xuyên, các cầu thủ trẻ mới nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Điều này đòi hỏi chúng ta cần duy trì hệ thống đào tạo trẻ bài bản, được đầu tư đúng mức một cách bền bỉ, dài hơi"-ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Tài chính và các mối quan hệ quốc tế trở nên đặc biệt quan trọng để triển khai chiến lược này. Việt Nam hiện đã có đại diện ở các tổ chức bóng đá lớn thế giới, từ FIFA đến AFC. Ông Trần Quốc Tuấn đã là uỷ viên Thường vụ AFC từ 2011 và từ năm 2023 cũng là đại diện chính thức của khu vực Đông Nam Á tham gia Ban thường vụ AFC, Trưởng ban thi đấu AFC nhiệm kỳ 2023-2027.

U17 Việt Nam và những &#39;viên gạch&#39; đầu tiên cho giấc mơ World Cup - 4

Tháng 4 vừa qua, một đại diện khác của bóng đá Việt Nam, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ AFC khi được giao đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn AFC điều hành môn bóng đá bãi biển tại Asian Beach Games 2026. Đây là vai trò quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của AFC đối với năng lực tổ chức, điều hành cũng như uy tín của ông Trần Anh Tú nói riêng và lãnh đạo VFF nói chung trên bình diện châu lục.

World Cup: Đường còn dài...

Thành tích của bóng đá Việt Nam hơn thập niên qua không chỉ vậy. Đội tuyển futsal Việt Nam đã 2 lần giành vé tham dự World Cup. Năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng trải qua hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ.

Năm 2017, Việt Nam đã có mặt ở sân chơi World Cup lứa U20. Nhưng tấm vé dự World Cup của đội tuyển nam vẫn là thách thức lớn. Thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ này mới chỉ là vòng loại cuối World Cup 2022 thời ông Park Hang-seo.

Tại giải U17 châu Á 2026, tuyển U17 Việt Nam đã dừng chân ở tứ kết trước U17 Australia với thất bại nặng 0-3. Chênh lệch về thể hình, thể lực tạo nên sự khác biệt giữa đôi bên và bản thân HLV Roland cũng ngầm thừa nhận điều này. Nhà cầm quân Brazil cho biết U17 Việt Nam sẽ phải mạnh hơn nữa khi tham dự đấu trường U17 World Cup.

U17 Việt Nam và những &#39;viên gạch&#39; đầu tiên cho giấc mơ World Cup - 5

Đó là một thực tế khi bóng đá Việt Nam cần thời gian và sự chuẩn bị lâu dài để tích luỹ nội lực. Thái Lan, đầu tàu bóng đá Đông Nam Á giai đoạn trước cũng phải chấp nhận lùi lại dù đặt ra tham vọng World Cup từ sớm. Vẫn có một khoảng cách khá lớn về đẳng cấp giữa các đội bóng hàng đầu châu Á với phần còn lại, đặc biệt khu vực Đông Nam Á.

Thành tích của U17 Việt Nam hiện nay có thể nói, chỉ là những viên gạch đầu tiên trong hành trình bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất. Trên hành trình đó, thách thức là không hề nhỏ và việc duy trì được bộ máy hiệu quả, chuyên nghiệp, quyết tâm cũng như chiến lược xuyên suốt, kiên định trở thành yếu tố quan trọng bậc nhất để bóng đá Việt Nam đạt ước mơ.

HLV Roland bật mí công thức giúp U17 Việt Nam dự World Cup & lời cảnh báo đanh thép
HLV Roland bật mí công thức giúp U17 Việt Nam dự World Cup & lời cảnh báo đanh thép

Sau hành trình lịch sử cùng U17 Việt Nam giật tấm vé quý giá tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, HLV trưởng Cristiano Roland đã có cuộc trải...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/05/2026 19:48 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN