Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Quang Hải vừa cùng CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ 2 chỉ trong 4 mùa giải của đội bóng ngành Công an sau khi trở lại đấu trường cao nhất Việt Nam từ 2023.

Trong số các cầu thủ góp mặt ở cả 2 lần đăng quang cùng Công an Hà Nội FC có tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Gia nhập từ tháng 6-2023, với đẳng cấp đã được khẳng định trước đó tại đấu trường quốc nội cũng như ở đội tuyển quốc gia, Quang Hải nhanh chóng thể hiện vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt CLB Công an Hà Nội tới các danh hiệu.

Với chức vô địch V-League vừa giành được, Quang Hải đồng thời trở thành Cầu thủ Việt Nam sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử.

Theo đó, tiền vệ sinh 1997 quê Đông Anh có 5 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019 trong màu áo Hà Nội FC; 2023, 2025/26 cùng Công an Hà Nội FC), 3 Cúp quốc gia (2019, 2020 - Hà Nội FC; 2024/25 - Công an Hà Nội FC), 4 Siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020 - Hà Nội FC, 2025 - Công an Hà Nội FC), 1 chức vô địch hạng Nhất (2015, CLB Hà Nội).

Ở các cúp quốc tế, Công an Hà Nội là đội bóng đạt danh hiệu cao nhất với ngôi Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25, trong đó có đóng góp của Quang Hải.

Xét trên bình diện đội tuyển, Quang Hải tự hào khi góp mặt ở 2 trong 3 chức vô địch AFF Cup của đội tuyển quốc gia tính tới thời điểm này (2018, 2024); Á quân King's Cup 2019. Bên cạnh đó là tấm huy chương vàng SEA Games 2019, Á quân U23 châu Á 2018, Á quân U19 Đông Nam Á 2014 và 2015...

Quang Hải cũng là cầu thủ góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam giành vé và cùng U20 tranh tài World Cup U20-2017 - cấp độ World Cup cao nhất mà bóng đá nam Việt Nam góp mặt cho tới thời điểm này.

Xét về danh hiệu cá nhân, Quang Hải cũng gây ấn tượng khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Quả bóng bạc Việt Nam 2019 và 2021; Quả bóng đồng Việt Nam 2017 và 2025, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, Đội hình xuất sắc nhất Asian Cup 2019, Đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2018, 2020, 2024, Đội hình tiêu biểu V-League 2017, 2018, 2019, 2020, 2024–25...

Bên cạnh đó, Quang Hải vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì năm 2018, Huân chương Lao động hạng ba 2025.

Ở tuổi 31, Quang Hải sẵn sàng chinh phục nhiều hơn các danh hiệu, đặc biệt là tại đấu trường châu lục khi CLB Công an Hà Nội sẽ tranh tài cúp châu Á mùa 2026/27.