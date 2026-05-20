Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Sự kiện: Nguyễn Quang Hải V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Đội trưởng Công an Hà Nội FC sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, với 5 chức vô địch V-League, 3 Cúp quốc gia, 4 Siêu cúp quốc gia, 2 AFF Cup, 1 huy chương vàng SEA Games, Á quân U23 châu Á, Á quân C1 Đông Nam Á...

Quang Hải vừa cùng CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ 2 chỉ trong 4 mùa giải của đội bóng ngành Công an sau khi trở lại đấu trường cao nhất Việt Nam từ 2023.

Trong số các cầu thủ góp mặt ở cả 2 lần đăng quang cùng Công an Hà Nội FC có tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Nguyễn Quang Hải sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Gia nhập từ tháng 6-2023, với đẳng cấp đã được khẳng định trước đó tại đấu trường quốc nội cũng như ở đội tuyển quốc gia, Quang Hải nhanh chóng thể hiện vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt CLB Công an Hà Nội tới các danh hiệu.

Với chức vô địch V-League vừa giành được, Quang Hải đồng thời trở thành Cầu thủ Việt Nam sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử.

Theo đó, tiền vệ sinh 1997 quê Đông Anh có 5 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019 trong màu áo Hà Nội FC; 2023, 2025/26 cùng Công an Hà Nội FC), 3 Cúp quốc gia (2019, 2020 - Hà Nội FC; 2024/25 - Công an Hà Nội FC), 4 Siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020 - Hà Nội FC, 2025 - Công an Hà Nội FC), 1 chức vô địch hạng Nhất (2015, CLB Hà Nội).

Ở các cúp quốc tế, Công an Hà Nội là đội bóng đạt danh hiệu cao nhất với ngôi Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25, trong đó có đóng góp của Quang Hải.

Xét trên bình diện đội tuyển, Quang Hải tự hào khi góp mặt ở 2 trong 3 chức vô địch AFF Cup của đội tuyển quốc gia tính tới thời điểm này (2018, 2024); Á quân King's Cup 2019. Bên cạnh đó là tấm huy chương vàng SEA Games 2019, Á quân U23 châu Á 2018, Á quân U19 Đông Nam Á 2014 và 2015...

Quang Hải cũng là cầu thủ góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam giành vé và cùng U20 tranh tài World Cup U20-2017 - cấp độ World Cup cao nhất mà bóng đá nam Việt Nam góp mặt cho tới thời điểm này.

Xét về danh hiệu cá nhân, Quang Hải cũng gây ấn tượng khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Quả bóng bạc Việt Nam 2019 và 2021; Quả bóng đồng Việt Nam 2017 và 2025, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, Đội hình xuất sắc nhất Asian Cup 2019, Đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2018, 2020, 2024, Đội hình tiêu biểu V-League 2017, 2018, 2019, 2020, 2024–25...

Bên cạnh đó, Quang Hải vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì năm 2018, Huân chương Lao động hạng ba 2025.

Ở tuổi 31, Quang Hải sẵn sàng chinh phục nhiều hơn các danh hiệu, đặc biệt là tại đấu trường châu lục khi CLB Công an Hà Nội sẽ tranh tài cúp châu Á mùa 2026/27.

Bóng đá VN bùng nổ vì những cú sút phạt: Công Phượng đẳng cấp, Quang Hải tiếc nuối
Bóng đá VN bùng nổ vì những cú sút phạt: Công Phượng đẳng cấp, Quang Hải tiếc nuối

Bóng đá Việt Nam cuối tuần qua chứng kiến sự bùng nổ dữ dội của các ngôi sao khi trận đấu được phân định bằng những cú đá thần sầu trên chấm đá phạt....

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/05/2026 11:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Quang Hải Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN