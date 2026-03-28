Tiger Woods bị bắt

Theo cơ quan chức năng, Woods điều khiển một chiếc Land Rover và cố vượt một xe tải chở theo thiết bị phun rửa áp lực cao. Trong quá trình này, xe của anh được cho là đã va vào phần đuôi rơ-moóc, khiến phương tiện mất kiểm soát và lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Backgrid

Vụ việc xảy ra tại thị trấn nơi Woods sinh sống lúc khoảng 14h. Cảnh sát cho biết anh đã tự bò ra khỏi xe sau tai nạn. Cả Woods lẫn tài xế xe tải đều không bị thương.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc Land Rover bị lật nghiêng với vết trượt lốp xe kéo dài trên đường, trong khi Woods đang đứng trên vỉa hè gọi điện thoại.

Vết trượt lốp xe được nhìn thấy trên đường sau vụ tai nạn trong khi Tiger Woods đang gọi điện. Ảnh: Backgrid, AP

Trong cuộc họp báo chiều thứ Sáu, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết tại hiện trường Tiger Woods có dấu hiệu suy giảm khả năng điều khiển phương tiện và đã bị bắt giữ. Theo các nhà chức trách, Woods đồng ý thực hiện kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở, với kết quả không phát hiện cồn trong cơ thể. Tuy nhiên, anh từ chối xét nghiệm nước tiểu - phương pháp dùng để phát hiện ma túy hoặc các loại thuốc.

Tiger Woods hiện bị tạm giam tại Florida và dự kiến bị giữ ít nhất 8 giờ, theo cảnh sát. Ngoài cáo buộc lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng gây thiệt hại tài sản, Tiger Woods còn bị buộc tội từ chối thực hiện kiểm tra hợp pháp.

Tay golt Tiger Woods. Ảnh: TGL Golf

Theo nguồn tin từ Page Six, Vanessa Trump - bạn gái của Woods từ đầu năm 2025 - không ở trên xe cùng con gái Kai của cô vào thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát xác nhận Woods là người duy nhất có mặt trên xe.

Đến nay, đại diện của Woods chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trước đó ít ngày, tay golf 15 lần vô địch major vừa trở lại thi đấu sau hơn một năm vắng bóng, khi góp mặt tại trận chung kết TGL.

Đây không phải lần đầu Tiger Woods gặp tai nạn nghiêm trọng. Tháng 2/2021, anh từng bị lật xe tại Palos Verdes (Los Angeles). Khi đó, Cảnh sát trưởng Alex Villanueva cho biết Woods vẫn có thể giao tiếp nhưng không thể tự đứng dậy. "Việc ông Woods sống sót sau tai nạn là điều rất may mắn", phó cảnh sát trưởng Carlos Gonzalez nhận định khi đó.

Sau vụ tai nạn năm 2021, Woods bị chấn thương nặng, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật ở chân, đầu gối và lưng.

Vụ tai nạn lật xe của Tiger Woods năm 2001. Ảnh: AP

Năm 2017, anh cũng từng bị bắt tại Florida với cáo buộc lái xe khi say, sau khi được phát hiện ngủ gật sau tay lái. Woods sau đó được thả mà không cần bảo lãnh.

Ngoài ra, năm 2009, trong thời điểm bê bối ngoại tình dẫn đến việc ly hôn với người mẫu Elin Nordegren, Woods từng gây tai nạn khi đâm xe vào cây gần nhà.

Tiger Woods sinh năm 1975 tại Mỹ, là một trong những tay golf vĩ đại nhất lịch sử với 15 danh hiệu Major và 82 chiến thắng PGA Tour (đồng hạng nhất mọi thời đại với Sam Snead). Anh giữ vị trí số 1 thế giới tổng cộng 683 tuần, lâu nhất trong lịch sử golf. Woods chuyển sang chuyên nghiệp năm 1996 và nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, góp phần đưa golf trở nên phổ biến hơn. Sau nhiều chấn thương và biến cố, anh gây tiếng vang khi vô địch Masters 2019 - danh hiệu Major gần nhất.

Về đời tư, Tiger Woods từng kết hôn với Elin Nordegren và có hai con, trước khi ly hôn năm 2010 sau scandal ngoại tình. Anh đang hẹn hò con dâu cũ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Vanessa Trump. Vanessa kết hôn với Don Jr. từ năm 2005 đến năm 2018, có 5 người con, trong đó con gái lớn Kai, 17 tuổi, học cùng trường với hai con nhà Tiger Woods.