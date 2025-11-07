Hotgirl Thùy Linh cứu 4 set point, hạ VĐV chủ nhà vào bán kết giải cầu lông 6 tỷ đồng

🏸 Hạt giống số 2 khẳng định sức mạnh sau chấn thương

Chiều 7/11, Nguyễn Thùy Linh (hạng 24), ngôi sao số 1 cầu lông Việt Nam bước vào trận tứ kết Korea Masters 2025 (giải đấu có tổng thưởng 6 tỷ đồng) với tay vợt người Hàn Quốc, Lee So Yul (hạng 110) thế giới.

Thùy Linh thi đấu thăng hoa ở trận tứ kết, qua đó đánh bại tay vợt chủ nhà giành vé bán kết

Trước đó, hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh tiếp tục duy trì sự ổn định tại Korea Masters 2025. Cô toàn thắng hai trận đầu, lần lượt vượt qua Han Yu Chen (Đài Loan, TQ, hạng 174 thế giới) và Hung Yi Ting (Đài Loan, TQ, hạng 70 thế giới) để giành quyền vào tứ kết đơn nữ.

Dù chưa có nhiều dấu ấn quốc tế, So Yul lại thi đấu thăng hoa tại giải và nhận được lợi thế lớn về cổ vũ từ khán giả. Điều khiến giới chuyên môn chú ý là Thùy Linh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương bàn chân. Tuy vậy, cô vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng xử lý tình huống hiệu quả.

🔥 Cứu 4 set point thẳng tiến vào bán kết Korea Masters 2025

Trong trận tứ kết vừa khép lại vào chiều 7/11, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại Korea Masters 2025 khi đánh bại tay vợt chủ nhà So Yul với tỷ số 2-0.

Ở set 1, Thùy Linh hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục điều cầu sang hai biên và dứt điểm chính xác, thắng nhanh 21-12.

Sang set 2, cô gặp nhiều khó khăn khi bị dẫn 16-20, nhưng bản lĩnh của hạt giống số 2 đã lên tiếng, Thùy Linh ghi liền 4 điểm gỡ hòa 20-20, cứu toàn bộ 4 set point (điểm kết thúc set) và thắng ngược 23-21.

Chiến thắng sau 36 phút thi đấu đưa tay vợt số 1 Việt Nam vào bán kết, nơi cô chờ đối thủ từ cặp đấu giữa Pitchamon Opaniputh (Thái Lan, hạng 37 thế giới) / Hina Akechi (Nhật Bản, hạng 57 thế giới). Trận đấu dự kiến diễn ra vào 8/11.