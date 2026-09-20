"Thiên thần" 16 tuổi và dàn sao nữ cự phách, chờ càn quét HCV ASIAD cho Nhật Bản

Kỳ Á vận hội lần thứ 20 (ASIAD 2026) chính thức khởi tranh tại Nagoya, Nhật Bản. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn thể thao xứ sở hoa anh đào đang sở hữu một lực lượng nữ vận động viên vô cùng hùng hậu. Trong số đó, năm gương mặt xuất sắc dưới đây được kỳ vọng sẽ làm bùng nổ các sàn đấu và mang về những tấm huy chương vàng danh giá.

Misa là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của thể dục dụng cụ Nhật Bản tại ASIAD 2026

Misa Nishiyama: "Thiên thần" 16 tuổi gánh vác sứ mệnh lịch sử

Tâm điểm chú ý của giới truyền thông Nhật Bản đổ dồn vào tài năng trẻ 16 tuổi Misa của bộ môn thể dục dụng cụ. Dù đây mới là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên ở cấp độ trưởng thành trong sự nghiệp, Nishiyama đã sở hữu bảng thành tích quốc nội chói lọi khi liên tiếp vô địch giải toàn năng toàn Nhật Bản và cúp NHK danh giá.

Kitaguchi đang có phong độ ấn tượng trước ASIAD 2026 khi vừa lập kỷ lục Nhật Bản 68,92m tại World Athletics Ultimate Championship

Bước ra sân chơi ASIAD với tư cách là niềm hy vọng số một của nước chủ nhà, "thiên thần" tuổi trăng tròn mang theo sứ mệnh lật đổ sự thống trị của các đối thủ mạnh từ Trung Quốc, viết tiếp chương mới cho thể dục dụng cụ nữ nước nhà.

Haruka Kitaguchi: Đỉnh cao ném lao thế giới và Olympic

Trên hố nhảy và đường chạy điền kinh, Haruka là cái tên bảo chứng vàng cho nước chủ nhà. Vận động viên thuộc biên chế hãng hàng không Japan Airlines bước vào đại hội với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới kiêm nhà vô địch Olympic Paris 2024. Với phong độ ổn định ở các giải đấu đỉnh cao, Kitaguchi chính là niềm hy vọng vàng số một của điền kinh Nhật Bản, sẵn sàng cống hiến cho khán giả nhà những cú ném đẳng cấp thế giới.

Akane Yamaguchi: Cựu số 1 tìm lại ngai vàng đơn nữ

Yamaguchi trở lại ASIAD với mục tiêu chinh phục chức vô địch đơn nữ sau khi từng giành HCV đồng đội và HCĐ cá nhân

Ở bộ môn cầu lông, cựu số một thế giới Akane vẫn là đầu tàu vững chắc của đội tuyển chủ nhà. Lối chơi bền bỉ, kiên cường và kinh nghiệm trận mạc dày dạn giúp Yamaguchi được đánh giá là một trong số ít tay vợt có khả năng ngăn chặn sự thống trị của nhà vô địch Olympic An Se Young đến từ Hàn Quốc. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, cô quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nữ đầy khốc liệt.

Tomoka Miyazaki: "Vũ khí bí mật" thế hệ mới

Miyazaki là gương mặt trẻ đáng chú ý của cầu lông Nhật Bản và sẽ góp mặt ở ASIAD 2026

Sát cánh cùng đàn chị Akane Yamaguchi là tài năng trẻ Tomoka Miyazaki. Cựu vô địch trẻ thế giới đang có sự thăng tiến vượt bậc ở tuổi 20 khi vững vàng trong top đầu bảng xếp hạng thế giới. Với lối đánh biến hóa, thông minh cùng tâm lý thi đấu vô cùng tự tin trước các đàn chị sừng sỏ, tay vợt này chính là quân bài chiến lược sẵn sàng tạo nên cú bứt phá ngoạn mục tại kỳ đại hội năm nay.

Rikako Ikee: Biểu tượng sống của nghị lực kiên cường

kee tiếp tục góp mặt trong đội tuyển bơi Nhật Bản tại ASIAD 2026, sau hành trình trở lại đỉnh cao đầy ấn tượng

Trên đường đua xanh, sự xuất hiện của Rikako Ikee luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ. Từng thống trị tuyệt đối với kỷ lục 6 huy chương vàng tại ASIAD 2018 và vượt qua bạo bệnh để trở lại thi đấu đỉnh cao, kình ngư sinh năm 2000 vẫn là linh hồn của đội tuyển bơi lội Nhật Bản. Tham gia tranh tài ở các nội dung bơi bướm và bơi tiếp sức, Ikee không chỉ hướng tới những nấc thang thành tích mới mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đoàn dưới áp lực sân nhà.