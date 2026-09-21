Võ sĩ ASIAD 2026 ngất khi ép cân, được VĐV nước khác phát hiện trong tình trạng kiệt sức

Varun Sanyal phải rút lui khỏi ASIAD 2026

Theo hồ sơ y tế được tờ The Indian Express hé lộ, Varun Sanyal gặp các triệu chứng chóng mặt, choáng váng, chuột rút cơ bắp và mất nước trong quá trình ép cân. Để đáp ứng mức cân nặng quy định trước trận tứ kết, võ sĩ người Ấn Độ đã hạn chế đáng kể lượng thức ăn và nước uống, đồng thời sử dụng phương pháp xông hơi để giảm trọng lượng cơ thể.

“Varun Sanyal không thể đạt được cân nặng quy định vì bác sĩ tuyên bố anh ấy không đủ điều kiện thi đấu” - một nguồn tin chia sẻ với The Indian Express. Nguồn tin này cho biết thêm báo cáo y tế ghi nhận Varun Sanyal bị chuột rút cơ bắp và mất nước trong quá trình giảm cân.

Varun Sanyal. Ảnh: Instagram nhân vật

Tài liệu y tế được dịch từ tiếng Nhật cũng ghi nhận những triệu chứng mà Varun Sanyal gặp phải. Theo nội dung hồ sơ, võ sĩ này cho biết: “Trong quá trình giảm cân, bao gồm cả việc hạn chế ăn uống, tôi bị chóng mặt, choáng váng và chuột rút cơ bắp 30 phút sau khi xông hơi”.

Sau khi bất tỉnh, Varun Sanyal được một VĐV người Nepal phát hiện và đánh thức. Người này sau đó nhanh chóng liên hệ với Chủ tịch Liên đoàn Nikhil Kunder để thông báo về tình trạng của võ sĩ Ấn Độ. Varun được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

“Varun Sanyal ngất xỉu sau khi giảm cân nhưng một VĐV người Nepal đã đánh thức anh ấy dậy và kịp thời gọi cho Chủ tịch liên đoàn Nikhil Kunder. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện nhưng hiện tại tình trạng ổn định và không có gì nghiêm trọng. Các bác sĩ yêu cầu Varun Sanyal bổ sung muối khoáng bằng đường uống và không cần điều trị thêm” - một nguồn tin thân cận cho biết.

Sau đó, Hiệp hội Olympic Ấn Độ (IOA) cũng xác nhận sự việc này. Theo tuyên bố của IOA, các vấn đề sức khỏe của Varun Sanyal bắt đầu khi anh đang xông hơi vào tối thứ Bảy tại nơi lưu trú trên du thuyền. Võ sĩ này bị chuột rút toàn thân và đau nhức cơ thể, sau đó được kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm máu để đề phòng. Kết quả các xét nghiệm đều bình thường.

Tuy nhiên, dù đã nghỉ ngơi qua đêm, Varun Sanyal vẫn cảm thấy không đủ sức khỏe để tham gia một môn thể thao đối kháng vào sáng hôm sau. Sau khi tham khảo ý kiến Ban huấn luyện, võ sĩ 28 tuổi quyết định rút lui khỏi ASIAD 2026 vì lý do sức khỏe. Việc không đáp ứng được yêu cầu y tế cũng đồng nghĩa Varun Sanyal không thể góp mặt ở trận tứ kết hạng cân 77kg nam.

Varun Sanyal là một trong hai võ sĩ MMA của Ấn Độ tham dự ASIAD 2026 và được bổ sung vào đoàn thể thao nước này vào phút chót. Anh giành suất tham dự giải đấu sau khi đoạt huy chương đồng tại Giải vô địch châu Á tổ chức ở Trung Quốc.

Trong khi Varun Sanyal phải sớm chia tay nội dung MMA vì vấn đề sức khỏe, võ sĩ Ấn Độ còn lại là Suchika Tariyal đã có màn trình diễn thuận lợi. Suchika giành chiến thắng ở trận tứ kết hạng 60kg truyền thống nữ và tiến vào bán kết, qua đó chắc chắn mang về cho đoàn thể thao Ấn Độ 1 tấm huy chương tại ASIAD 2026.