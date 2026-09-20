Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Trung Quốc: Kiên cường trước "chị đại" (ASIAD)

Trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới, Trung Quốc đứng thứ 7 (hạng 2 châu Á), vì vậy ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn ở cuộc chạm trán tại tứ kết ASIAD. Set mở màn, Thanh Thuý và đồng đội thi đấu tự tin, phần nào gây ra khó khăn cho đối thủ.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước ĐT Trung Quốc

Dù vậy khi chạm điểm 10, ĐT Trung Quốc bắt đầu tăng tốc, tạo nên cách biệt điểm số đánh kể với ĐT Việt Nam. Kết quả, họ khép lại set 1 với chiến thắng 25-16.

Bước sang set 2, thế trận không có nhiều thay đổi. ĐT Việt Nam chống đỡ kiên cường trước những tình huống tấn công ăn ý của ĐT Trung Quốc nhưng vẫn không thể ngăn đối thủ ghi điểm liên tiếp, qua đó nhận thất bại 16-25.

Set quyết định, ĐT Việt Nam không còn duy trì sự hưng phấn lẫn thể lực như đầu trận, trong khi ĐT Trung Quốc càng đánh càng hay. Thậm chí có thời điểm, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị đối thủ bỏ xa 11 điểm. Chiến thắng 25-11 ở set đấu này phần nào phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội.

Thua 0-3 chung cuộc (tỷ số các set: 16-25, 16-25, 11-25), ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Indonesia ở trận đấu xếp hạng 5-8. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc bước vào bán kết gặp ĐT Thái Lan.