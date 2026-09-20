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ASIAD 2026

Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Trung Quốc: Kiên cường trước "chị đại" (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 Bóng chuyền Việt Nam

(Tứ kết ASIAD) Trước "chị đại" của bóng chuyền nữ châu Á, các cô gái ĐT Việt Nam đã chiến đấu vô cùng kiên cường.

     

Trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới, Trung Quốc đứng thứ 7 (hạng 2 châu Á), vì vậy ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn ở cuộc chạm trán tại tứ kết ASIAD. Set mở màn, Thanh Thuý và đồng đội thi đấu tự tin, phần nào gây ra khó khăn cho đối thủ.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước ĐT Trung Quốc

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước ĐT Trung Quốc

Dù vậy khi chạm điểm 10, ĐT Trung Quốc bắt đầu tăng tốc, tạo nên cách biệt điểm số đánh kể với ĐT Việt Nam. Kết quả, họ khép lại set 1 với chiến thắng 25-16.

Bước sang set 2, thế trận không có nhiều thay đổi. ĐT Việt Nam chống đỡ kiên cường trước những tình huống tấn công ăn ý của ĐT Trung Quốc nhưng vẫn không thể ngăn đối thủ ghi điểm liên tiếp, qua đó nhận thất bại 16-25.

Set quyết định, ĐT Việt Nam không còn duy trì sự hưng phấn lẫn thể lực như đầu trận, trong khi ĐT Trung Quốc càng đánh càng hay. Thậm chí có thời điểm, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị đối thủ bỏ xa 11 điểm. Chiến thắng 25-11 ở set đấu này phần nào phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội.

Thua 0-3 chung cuộc (tỷ số các set: 16-25, 16-25, 11-25), ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Indonesia ở trận đấu xếp hạng 5-8. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc bước vào bán kết gặp ĐT Thái Lan.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc - Việt Nam: Nỗ lực trong set quyết định (Kết thúc)
Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc - Việt Nam: Nỗ lực trong set quyết định (Kết thúc)

(Tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026) Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Trung Quốc để nuôi hy vọng ngược dòng trong set 3 nhưng bất...

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 12:06 PM (GMT+7)
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