Môn thể thao hạ màn sớm nhất ASIAD: Thái Lan thống trị, Việt Nam tạo lịch sử

Kỳ Á vận hội lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Aichi - Nagoya vừa chính thức khai màn vào ngày 19/9 mang theo bầu không khí tranh tài sôi nổi. Nhưng hai nội dung thi đấu là năm môn phối hợp hiện đại (Modern pentathlon) và teqball (bóng bàn cong) đã lập tức hạ màn một ngày sau khai mạc (2 môn thi đấu trước ngày khai mạc). Trong đó, thể thao Việt Nam đã kịp tạo nên dấu ấn, giật tấm huy chương lịch sử ở bộ môn quá đỗi mới mẻ là teqball.

Trung Quốc và Hàn Quốc thống trị nội dung Năm môn phối hợp

Đua song mã tàn khốc và sự thay đổi lịch sử ở năm môn phối hợp

Diễn ra từ ngày 16 đến 20/9, môn năm môn phối hợp hiện đại tại ASIAD năm nay chứng kiến một biến số, ban tổ chức quyết định loại bỏ hoàn toàn nội dung cưỡi ngựa nhảy rào truyền thống để thay thế bằng đua chướng ngại vật. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này tưởng chừng sẽ mở ra cơ hội cho các đoàn thể thao nhóm dưới, nhưng cục diện chung cuộc vẫn là sự thống trị của hai "gã khổng lồ" Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trên bảng tổng sắp huy chương, hai đại kình địch này tạo nên kịch bản hy hữu khi bằng nhau chằn chặn từ số lượng Vàng, Bạc đến Đồng (mỗi đoàn giành 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), nuốt trọn 4 tấm HCV danh giá nhất giải đấu.

Đại diện Trung Quốc xưng vương ở nội dung cá nhân nam (Ma Yuang) và đồng đội nữ, trong khi Hàn Quốc phục hận thành công với cú đúp HCV cá nhân nữ (Seong Seung Min) và đồng đội nam. Sự vượt trội về đẳng cấp giúp họ đẩy nước chủ nhà Nhật Bản (1 HCĐ) và Kazakhstan (1 HCĐ) vào cảnh làm nền bất đắc dĩ.

Thái Lan thâu tóm 3 HCV teqball

Thái Lan thống trị tuyệt đối sàn đấu teqball

Lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Á vận hội với tư cách môn thi đấu chính thức, teqball (bóng bàn cong) đã mang đến làn gió mới đầy phóng khoáng tại nhà thi đấu Higashi Sports Center từ ngày 17 đến 20/9. Đấu trường mới mẻ này ngay lập tức biến thành sân khấu độc diễn của các đại diện Đông Nam Á, nơi Thái Lan khẳng định sức mạnh đáng nể khi thâu tóm tới 3 tấm HCV (đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ) trong tổng số 5 nội dung tranh tài.

Myanmar cũng chơi cực bốc để xếp thứ nhì toàn đoàn nhờ tấm HCV đơn nữ của ngôi sao Khin Hnin Wai, trong khi tấm HCV duy nhất thoát khỏi tay các nước Đông Nam Á thuộc về tay vợt Lee Jun Suk (Hàn Quốc) ở nội dung đơn nam.

Gia Nghi, Minh Tân (thứ 2, 3 từ trái sang) giành tấm huy chương quý giá cho đoàn Việt Nam

Cơn sốt teqball: Việt Nam giật tấm huy chương lịch sử

Bất chấp mục tiêu ban đầu chỉ là vượt qua vòng loại, đội tuyển teqball Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử tại ASIAD 2026. Vào sáng ngày 20/9, bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi bước vào trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ phối hợp đối đầu với cặp vận động viên Ấn Độ.

Dù để đối thủ dẫn trước ở đầu trận, Minh Tân và Gia Nghi đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để lội ngược dòng thắng 12-9 ở hiệp một. Sang hiệp hai, tận dụng tốt lợi thế tâm lý và việc đối thủ gặp chấn thương, cặp đôi Việt Nam tiếp tục áp đảo để khép lại chiến thắng chung cuộc 2-0 (12-6 trong hiệp hai).

Tấm huy chương đồng lịch sử này là thành quả đầu tiên của teqball Việt Nam tại đấu trường châu lục và như "tiếng pháo khai xuân", tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội.