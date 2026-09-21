Sao gốc Việt Maza được MU - Arsenal theo đuổi, Leverkusen "hét giá" 70 triệu euro

Maza khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn

Ibrahim Maza đang có màn khởi đầu tích cực trong màu áo Bayer Leverkusen. Sau 4 trận trên mọi đấu trường mùa này, tiền vệ 20 tuổi đã đóng góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, qua đó thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Maza đang có phong độ ấn tượng

Maza được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng của Leverkusen, sở hữu khả năng sáng tạo và tạo đột biến trong vai trò tiền vệ tấn công.

Leverkusen hét giá 70 triệu euro

Theo Fussball News, Leverkusen đã đặt mức giá khoảng 70 triệu euro cho Maza trong bối cảnh hàng loạt ông lớn châu Âu bắt đầu dành sự quan tâm cho cầu thủ người Đức.

Arsenal và Manchester United được cho là ngày càng quan tâm đến tiền vệ sinh năm 2006. Bên cạnh hai đại diện Premier League, Manchester City và Atletico Madrid cũng đang theo dõi sát tình hình của Maza.

Maza từng ghi dấu ấn ở World Cup 2026

Hợp đồng còn hạn đến năm 2030

Maza hiện vẫn còn hợp đồng với Leverkusen đến năm 2030. Vì vậy, đội bóng Đức đang nắm lợi thế lớn trong việc quyết định tương lai của tài năng trẻ này.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy Maza muốn gây sức ép để rời Leverkusen. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và tầm ảnh hưởng tại Bundesliga, giá trị của tiền vệ 20 tuổi nhiều khả năng sẽ còn được chú ý hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Ibrahim Maza sinh ngày 24/11/2005 tại Berlin (Đức). Tiền vệ này có mẹ là người Việt Nam còn bố là người Algeria. Năm 2011, tức lúc mới 6 tuổi, Maza đã gia nhập lò đào tạo trẻ của Reinickendorfer Fuchse - một CLB thuộc giải hạng 6 của bóng đá Đức. Chàng tiền vệ mang dòng máu Việt có 7 năm trui rèn tại đây, trước khi chuyển đến học viện trẻ của Hertha Berlin vào năm 2018.