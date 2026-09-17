Lịch thi đấu các môn tại ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam

ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 3/10, quy tụ các VĐV hàng đầu châu Á tranh tài ở nhiều môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với lực lượng đông đảo, hướng tới những màn trình diễn đáng chú ý và cơ hội cạnh tranh huy chương.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam trải dài trong suốt thời gian diễn ra đại hội, từ các môn bóng đá, bóng chuyền, bơi, bắn súng, cầu lông, cầu mây, karate, wushu đến điền kinh, đấu kiếm, cử tạ, vật và nhiều nội dung khác.

Để thuận tiện theo dõi, lịch thi đấu được tổng hợp theo từng môn, địa điểm và thời gian tranh tài. Bảng lịch sẽ giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được thời điểm các VĐV Việt Nam bước vào tranh tài tại ASIAD 2026.

* Màu xanh là thời gian thi đấu, màu vàng là ngày tranh huy chương và số HCV VĐV Việt Nam có thể cạnh tranh.