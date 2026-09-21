Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Bám đuổi từng điểm số (ASIAD)

25-21

INDONESIA THẮNG SET 2!!!

Mediol Yoku đập bóng chạm chắn đi ra ngoài. Lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã sử dụng quyền challenge không thành công. Sau đó, các cô gái Việt Nam đỡ bước một không tốt, tạo điều kiện cho Chelsa bỏ nhỏ thành công để khép lại set hai.