Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Bám đuổi từng điểm số (ASIAD)
(Phân hạng 5-8) Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trước Indonesia.
Việt Nam và Indonesia đang giằng co từng điểm số đầu tiên.
Trà My mắc lỗi trong pha bước một, giúp Indonesia tạo cách biệt 2 điểm.
Hàng chắn Indonesia đang hoạt động rất hiệu quả khi phong tỏa các mũi công của Việt Nam.
Những pha nhảy phát bóng tấn công uy lực của Ersandrina Devega đang thực sự làm khổ các cô gái Việt Nam.
Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng uy lực, giúp Việt Nam tiếp tục rút ngắn tỷ số. Dẫu vậy, cách biệt vẫn đang rất lớn.
Các cô gái Việt Nam đã trở lại với chuỗi lên điểm ấn tượng để thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm.
Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không duy trì được đà hưng phấn khi chơi chệch choạc đúng vào thời điểm quyết định của set đấu. Mediol Yoku là người ghi điểm giúp Indonesia thắng 25-20.
Các cô gái Việt Nam chơi lột xác trong những điểm số đầu tiên của set hai.
Indonesia vùng lên mạnh mẽ để đưa set đấu về vạch xuất phát.
Bích Thủy nhảy một chân sau đầu và thực hiện cú đập bóng ghi điểm cho Việt Nam.
Dù có thời điểm dẫn cách biệt 4 điểm, các cô gái Việt Nam vẫn để cho đối thủ gỡ hòa.
Từ thế dẫn điểm, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại đang phải sắm vai bám đuổi. Như Anh là người ghi điểm rút ngắn tỷ số.
Hàng chắn Việt Nam vẫn chưa thể hóa được những pha đập bóng uy lực của chủ công Ersandrina Devega bên phía Indonesia.
Quỳnh Hương đập bóng đi ra ngoài, nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tsử dụng quyền challenge chạm lưới thành công.
Mediol Yoku đập bóng chạm chắn đi ra ngoài. Lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã sử dụng quyền challenge không thành công. Sau đó, các cô gái Việt Nam đỡ bước một không tốt, tạo điều kiện cho Chelsa bỏ nhỏ thành công để khép lại set hai.
Ánh Thảo bỏ nhỏ chính xác để rút ngắn tỷ số cho Việt Nam. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục phải sắm vai bám đuổi.
Hàng chắn và hàng thủ phía sau của Indonesia đang chơi cực kỳ lăn xả.
Chủ công 18 tuổi Quỳnh Hương có pha đập bóng tầm cao uy lực.
Quỳnh Hương đang bị hàng chắn Indonesia theo sát trên lưới.
Như Anh bị trọng tài thổi phạt lỗi kỹ thuật, trước khi Khánh Đang đỡ hỏng bước một.
Mediol Yoku đập bóng đi ra ngoài, nhưng cách biệt vẫn khá xa.
Khánh Đang tiếp tục đỡ bước một lỗi. Libero của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một trận đấu ác mộng.
Quỳnh Hương liên tục mang về những điểm số quý giá cho Việt Nam.
Ersandrina Devega khép lại màn trình diễn ấn tượng của mình bằng pha nhảy phát bóng tấn công uy lực.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn không thể giành huy chương ở môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026. Ở trận tứ kết, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận thất bại 0-3 (16-25, 16-25, 11-25) trước Trung Quốc, ứng viên nặng ký cho tấm HCV.
Ở trận đấu phân thứ hạng từ 5 đến 8 tại ASIAD 2026, Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia, đội đã để thua nhà vô địch châu Á Thái Lan ở vòng tứ kết. Đội thắng ở trận này sẽ giành vé vào chơi trận tranh hạng 5-6 vào ngày mai 22/9.
(Tứ kết ASIAD) Trước "chị đại" của bóng chuyền nữ châu Á, các cô gái ĐT Việt Nam đã chiến đấu vô cùng kiên cường.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/09/2026 10:41 AM (GMT+7)