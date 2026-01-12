Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Real Madrid ra phán quyết tương lai Xabi Alonso sau trận thua Barca

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26

Real Madrid thua cay đắng 2-3 Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez ra phán quyết tương lai Xabi Alonso.

Quyết tâm đả bại Barca, giành Siêu cúp Tây Ban Nha của Xabi Alonso và dàn sao Real Madrid bất thành. Hansi Flick tiếp tục kỷ lục hoàn hảo – toàn thắng ở các trận chung kết (thứ 8) mà ông góp mặt trong sự nghiệp cầm quân.

Chủ tịch Perez được cho vẫn ủng hộ Xabi Alonso. Ảnh: Defensa

Ở cuộc so tài Siêu kinh điển diễn ra tại Saudi Arabia, Raphinha chói sáng với cú đúp – đoạt Cầu thủ hay nhất trận, cùng bàn còn lại của Lewandowski giúp Barca thắng ấn tượng 3-2 Real Madrid – Vinicius và Garcia ghi bàn.

Trước giờ bóng lăn, Chủ tịch Perez để khích lệ dàn sao Real Madrid thổi bùng thêm động lực thắng Barca, đã tăng tiền thưởng từ 150.000 euro/cầu thủ lên con số 200.000 euro/cầu thủ.

Tuy nhiên, nụ cười vẫn thuộc về kình địch nên mối quan tâm sau trận là liệu Xabi Alonso có bị ‘bay ghế’ như đồn thổi, vì không giành được Siêu cúp Tây Ban Nha?

Theo Defensa, khi được một số nhân vật chủ chốt hỏi sau trận, Chủ tịch Perez đã đưa ra câu trả lời rõ ràng: không có chuyện Xabi Alonso bị sa thải. Anh ấy sẽ tiếp tục công việc ở Bernabeu.

Barca lần thứ 2 liên tiếp thắng Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: FCB

“Xabi Alonso sẽ ở lại và giúp Real Madrid giành được các danh hiệu”.

Sau trận, người đứng đầu Real Madrid cũng đã gặp Xabi, nhưng vị thuyền trưởng cho biết: “ông ấy chưa nói gì với tôi cả”.

Xabi nói thêm về trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha: “Tôi thất vọng vì Real Madrid không giành chiến thắng, nhưng cũng tự hào vì đội đã chơi tốt.

Toàn đội đã hết sức cố gắng. Chúng tôi đã có những cơ hội, nhưng chấn thương cũng một phần gây ảnh hưởng.

Barca gặp may với bàn nâng tỷ số lên 3-2. Chúng tôi cố gắng dồn lên gỡ hòa nhưng không thành công.

Real Madrid cần nhanh chóng khép lại những gì tại đây. Đó chỉ là một trận đấu, ở một trong những mặt trận ít quan trọng nhất. Chúng tôi cần hướng tới tương lai, tập trung và nhìn về phía trước”.

-12/01/2026 07:59 AM (GMT+7)
