Alcaraz có thể phá kỷ lục Djokovic, trở thành tay vợt kiếm tiền số 1 lịch sử

Carlos Alcaraz, nhà vô địch US Open 2025, đang đứng trước viễn cảnh viết lại lịch sử quần vợt thế giới. Theo các tính toán dự báo, tay vợt người Tây Ban Nha có thể thu về hơn 300 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp, vượt xa kỷ lục hiện tại của Novak Djokovic.

Djokovic (bên phải) có thể bị Alcaraz (bên trái) vượt qua về số tiền thưởng sự nghiệp

🏆 Djokovic và kỷ lục gia hiện tại

Sau 22 năm chinh chiến, Novak Djokovic đã bỏ túi 190.194.053 USD, nhiều hơn gần 60 triệu USD so với Rafael Nadal, người đứng thứ hai. Đây là cột mốc mà chưa ai trong lịch sử ATP tiệm cận, ngay cả Roger Federer cũng dừng lại ở mức 130.594.339 USD.

Tuy nhiên, bối cảnh quần vợt đã thay đổi. Lạm phát và mức thưởng ngày càng tăng khiến thế hệ mới, điển hình là Alexander Zverev hay Daniil Medvedev đã kiếm nhiều hơn cả những huyền thoại như Pete Sampras, dù tay vượt Đức chưa đoạt Grand Slam còn Medvedev mới chỉ có 1 chức vô địch US Open.

💰 Alcaraz đang là “cỗ máy in tiền” thế hệ mới

Ở tuổi 22, Alcaraz đã sở hữu 53.486.628 USD tiền thưởng sau gần sáu mùa giải chuyên nghiệp. Anh đã giành 23 danh hiệu ATP Tour, trong đó có 6 Grand Slam, với hiệu suất trung bình hơn 12,8 triệu USD mỗi mùa kể từ khi đăng quang Grand Slam đầu tiên năm 2022.

Nếu duy trì phong độ này, các chuyên gia dự báo Alcaraz có thể chơi đỉnh cao đến năm 2039, tương tự như Nadal, Federer và Djokovic và thậm chí kéo dài tới năm 2042, khi anh 38 tuổi. Trong kịch bản đó, tổng tiền thưởng sự nghiệp của Alcaraz có thể đạt 312.933.532 USD, vượt Djokovic hơn 122,7 triệu USD.

⏳ Khi nào Alcaraz vượt "Big Three"?

Federer (130,6 triệu USD): Alcaraz có thể cán mốc này vào cuối năm 2031, khi mới 27 tuổi.

Nadal (134,9 triệu USD): cũng trong năm 2031, Alcaraz dự kiến đạt khoảng 135,6 triệu USD.

Djokovic (190,1 triệu USD): Alcaraz được dự báo vượt qua vào giữa mùa giải 2035, ở tuổi 31.

⚡ Lợi thế của Alcaraz

Có nhiều yếu tố giúp Alcaraz sớm trở thành tay vợt giàu nhất lịch sử quần vợt:

Tuổi trẻ và thành tích sớm. Ở tuổi 22, Alcaraz đã có 6 Grand Slam, thành tích mà Federer chưa đạt được ở cùng độ tuổi. Chỉ Nadal và Bjorn Borg làm được điều tương tự.

Lạm phát và tiền thưởng tăng. Mỗi danh hiệu mà Alcaraz giành được đều có giá trị tài chính cao hơn nhiều so với thời kỳ "Big Three".

Đối thủ cạnh tranh. Nếu như Djokovic, Federer và Nadal phải “ăn thua đủ” với nhau, thì hiện tại cuộc đua Grand Slam gần như là song mã giữa Alcaraz và Jannik Sinner. Điều này mở ra cơ hội cho cả hai gom nhiều danh hiệu và tiền thưởng hơn.

🚀 Kỷ lục trong tầm tay

Dù mọi dự báo đều có tính tương đối, bởi thể thao luôn tiềm ẩn rủi ro về chấn thương hay sa sút phong độ nhưng tất cả dữ liệu hiện tại cho thấy Carlos Alcaraz đang trên đường trở thành tay vợt kiếm nhiều tiền thưởng nhất lịch sử ATP.

Vấn đề còn lại không phải là “có vượt được Big Three hay không”, mà là “Alcaraz sẽ kết thúc ở con số nào” và liệu anh có bỏ xa cả đối thủ lớn nhất Sinner để trở thành tay vợt vĩ đại nhất về mặt tài chính trong lịch sử quần vợt.