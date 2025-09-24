Huyền thoại quần vợt Croatia – thầy của Djokovic qua đời

Hiệp hội Quần vợt Croatia thông báo huyền thoại quần vợt Croatia Pilic đã qua đời vào ngày 22-9.

Pilic từng là á quân đơn nam tại Roland Garros năm 1973 và cũng là nhân vật khởi nguồn cho cuộc tẩy chay Wimbledon cùng năm đó.

Huyền thoại quần vợt Croatia Nikola Pilic. Ảnh: ATP

Khi ấy, các quan chức quần vợt Nam Tư cáo buộc Pilic từ chối thi đấu một trận Davis Cup gặp New Zealand. Ông phủ nhận nhưng vẫn bị treo vợt. Liên đoàn Quần vợt Sân cỏ Quốc tế (nay là ITF) ủng hộ quyết định của Nam Tư, song giảm án treo vợt xuống còn một tháng, nhưng thời gian đó lại rơi đúng vào Wimbledon.

Nhờ sự ủng hộ của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) mới thành lập, 12/16 hạt giống hàng đầu cùng tổng cộng 81 tay vợt đã tẩy chay Wimbledon năm ấy.

Huyền thoại quần vợt Croatia Pilic vốn đã là một ngôi sao khi quần vợt chính thức bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp năm 1968. Khi doanh nhân Mỹ Lamar Hunt sáng lập giải đấu mới mang tên World Championship Tennis, những tay vợt như Pilic, John Newcombe và Tony Roche là tám tay vợt nam đầu tiên ký hợp đồng được gọi là “Handsome Eight”.

Trong sự nghiệp, Pilic giành 9 danh hiệu đơn, đạt thứ hạng cao nhất là số 6 thế giới. Ông từng thua Ilie Nastase trong trận chung kết Roland Garros 1973. Ở nội dung đôi, Pilic có 6 danh hiệu, trong đó nổi bật là chức vô địch Mỹ mở rộng 1970 cùng Pierre Barthes khi đánh bại bộ đôi John Newcombe – Rod Laver trong trận chung kết bốn set.

Sau khi giải nghệ năm 1978, Pilic chuyển sang huấn luyện và trở thành đội trưởng Davis Cup, giành cúp cùng Đức của Boris Becker (1988, 1989, 1993), Croatia (2005) và Serbia (2010).

Học viện của ông gần Munich, đã đào tạo nhiều ngôi sao tương lai như Michael Stich, Goran Ivanisevic và Novak Djokovic, người gọi Pilic là người thầy và là người cố vấn của mình.

Djokovic gác vợt trước Alcaraz tại Mỹ mở rộng. Ảnh: ATP

Cựu tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic sẽ tham dự giải đấu Thượng Hải Masters diễn ra đầu tháng 10.

“Anh ấy đã trở lại... Nhà vô địch 4 lần của chúng tôi sẽ quay trở lại Thượng Hải trong năm nay”, ban tổ chức viết bài đăng trên mạng xã hội, trước khi giải đấu khởi tranh vào ngày 1-10.

Kể từ khi thua Carlos Alcaraz ở bán kết Mỹ mở rộng đầu tháng 9, tay vợt từng vô địch Grand Slam 24 Djokovic đã không thi đấu bất kỳ trận đấu chính thức nào.

Sau trận thua đó, tay vợt 38 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng về lịch trình của mình vào cuối mùa giải. Năm 2025, Nole cũng đã chơi ít thi đấu hơn so với những năm trước.

Tay vợt số 4 thế giới chỉ cam kết tham gia giải đấu 250 ở Athens từ ngày 2 đến ngày 8-11, thay thế cho giải đấu Belgrade trong lịch thi đấu năm nay.

Sự tham gia của anh tại Paris Masters (diễn ra từ 27-10 đến 2-11) và ATP Finals ở Turin (ngày 9 đến ngày 16-11) – hai giải đấu lớn nhất được lên lịch sau Thượng Hải Masters – vẫn chưa được xác nhận.

Djokovic đã vô địch giải đấu Thượng Hải Masters vào các năm 2012, 2013, 2015 và 2018.