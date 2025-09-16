Djokovic bất đắc dĩ rời quê, từ giờ tới hết năm còn thi đấu giải nào?

🏠 Ngôi nhà mới

Novak Djokovic đã không còn sống ở Serbia nữa. Mặc dù anh và gia đình cũng có chỗ ở tại đảo Mallorca cũng như ở Monaco, anh vẫn chủ yếu sinh sống và tập luyện tại Belgrade trước đây. Tuy nhiên giờ anh và gia đình đã chuyển sang Athens, Hy Lạp.

Djokovic cùng con trai (bên tay trái) đi xem Davis Cup ở Athens

Lý do anh rời khỏi quê nhà đã không còn xa lạ với dư luận tại Serbia: Anh công khai ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng của chính phủ đứng đầu bởi Tổng thống Aleksandar Vucic, và từ đó tới nay Nole đã trở thành mục tiêu công kích của cánh truyền thông bị thao túng bởi chính phủ này. Djokovic do đó quyết định chuyển gia đình sang nơi khác cho an toàn.

Mới đây các khán giả theo dõi Davis Cup đã thấy Djokovic đến theo dõi đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Anh ngoài ra cũng đã cho con trai Stefan (10 tuổi) và con gái Tara (8 tuổi) nhập học ở trường St. Lawrence, một trường quốc tế tư thục khá đắt đỏ.

Giới thượng lưu ở Athens đang rất hào hứng với việc Djokovic đến sống tại đây. Stefanos Tsitsipas cho biết anh hy vọng sẽ được làm hàng xóm của đàn anh và cùng tập luyện với nhau.

Djokovic "chill" tới hết năm?

Tuy nhiên việc Djokovic chuyển nhà đang khiến khả năng anh dự các giải tennis còn lại trong năm 2025 bỏ ngỏ. Djokovic đã vào bán kết tất cả các giải Grand Slam năm nay, thành tích không tồi trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã trở thành 2 bá chủ của làng tennis thế giới.

Djokovic chỉ cam kết dự 1 giải từ giờ tới cuối năm

Hiện Nole vẫn có tên trong danh sách thi đấu Shanghai Masters, nhưng mới đây có tin đồn anh sẽ bỏ qua giải này. Tài khoản mạng xã hội của Shanghai Masters đăng đồ họa quảng cáo giải và trong hình không có mặt của huyền thoại 38 tuổi.

Nhiều khả năng Djokovic sẽ chỉ thi đấu tại giải ATP 250 tổ chức ở Athens, gần nhà mới của mình, theo thông tin được chính anh xác nhận. Thực tế giải này chính là giải Belgrade Open, nhưng năm nay chuyển sang thi đấu tại Athens và Djokovic đã nhận lời dự giải do anh trai của anh phụ trách tổ chức giải này.

Đã cao tuổi và đang đến gần ngày chia tay tennis, Djokovic đã cho biết anh giờ chỉ ưu tiên các giải Grand Slam và các giải đấu của đội tuyển Serbia.