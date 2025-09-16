Sinner phơi bày điểm yếu trước Alcaraz, Djokovic đã biết trước cách đây 3 năm

Trận chung kết US Open 2025 cách đây ít lâu đã đem lại cho Carlos Alcaraz danh hiệu Grand Slam thứ sáu, và để lại cho Jannik Sinner những bài học quý giá. Tay vợt Italia thừa nhận lối chơi của mình trở nên dễ đoán, trong khi đối thủ đã “tiến hóa” vượt bậc. Điều thú vị là, Novak Djokovic từng chỉ ra nhược điểm ấy từ ba năm trước.

Sinner (bên phải) sau trận đấu thừa nhận điểm chưa tốt và chấp nhận thua để thay đổi

💔 Thất bại nhiều ý nghĩa của Sinner

Ở chung kết trên sân Arthur Ashe, Sinner gác vợt 2-6, 6-3, 1-6, 4-6, mất luôn vị trí số 1 thế giới vào tay Alcaraz. Anh thừa nhận bản thân chưa đủ đột biến để tạo áp lực: “Tôi chơi quá dễ đoán, còn Alcaraz thì biến hóa hơn. Cậu ấy đã thay đổi lối chơi. Giờ đến lượt tôi phải cải thiện để trở nên khó lường hơn, ngay cả khi phải chấp nhận thất bại lớn”.

Thống kê cũng cho thấy sự khác biệt, Sinner chỉ có 21 winner, bằng một nửa Alcaraz. Điểm yếu về giao bóng và khả năng dứt điểm trên lưới càng lộ rõ khi đối diện với những cú ngắt nhịp, bỏ nhỏ và quả giao sấm sét từ tay vợt Tây Ban Nha.

Tuy thất vọng, Sinner vẫn giữ thái độ tích cực. Anh nhìn nhận thất bại là cái giá cần trả để trưởng thành, như từng khẳng định: “Bạn luôn phải trả một cái giá nào đó cho sự tiến bộ của bản thân”. Với mùa giải 2025, Sinner vẫn để lại dấu ấn lớn khi vào cả bốn trận chung kết Grand Slam, giành hai chức vô địch và nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trên mặt sân cứng.

Djokovic (bên trái) hiểu về những nhược điểm của Sinner cách đây 3 năm

🎯 Djokovic từng chỉ rõ nhược điểm

Điều đáng chú ý, những hạn chế mà Sinner thừa nhận hôm nay từng được Novak Djokovic phát hiện từ ba năm trước. Sau trận tứ kết Wimbledon 2022, nơi Sinner dẫn trước 2-0 rồi thua ngược Djokovic 2-3, HLV Darren Cahill đã tìm gặp tay vợt Serbia để xin lời khuyên.

Djokovic thẳng thắn chỉ ra, Sinner có nền tảng kỹ thuật tốt, trả giao bóng chắc chắn, nhưng lối chơi thiếu tính quyết đoán, gần như không lên lưới và hiếm khi dám tấn công trả bóng. Những góp ý ấy trở thành bước ngoặt, giúp Sinner cải thiện mạnh mẽ để rồi sau này liên tục hạ chính Djokovic và vươn lên ngôi số một ATP.

Dù vậy, sự tiến bộ ấy vẫn chưa đủ để vượt qua Alcaraz ở thời điểm hiện tại. Thất bại tại US Open lần này giống như tấm gương phản chiếu, buộc Sinner phải tiếp tục hoàn thiện.

Như HLV Cahill nhận xét: “Cậu ấy không hoảng loạn, vì hiểu rằng chỉ khi đối đầu những đối thủ xuất chúng như Alcaraz, bạn mới thấy rõ giới hạn của mình để cải thiện”.