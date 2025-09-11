Thanh Thúy tự tin đọ chiều cao tại CLB Nhật Bản, sát cánh cùng hot girl bóng chuyền

🌟 Thanh Thúy cao nổi bật tại CLB Nhật Bản, sát cánh cùng hot girl

Mới đây, CLB Gunma Green Wings, đội bóng mà chủ công Trần Thị Thanh Thúy vừa gia nhập đã đăng tải hình ảnh của đội hình chính thức tại mùa giải năm nay. Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy chủ công số 1 Việt Nam có chiều cao vượt trội so với các đồng đội mới.

Thanh Thúy cao nhất đội hình CLB Gunma Green Wings

Theo đó, với chiều cao 1m93, Thanh Thúy là cái tên cao nhất trong đội hình CLB Gunma Green Wings. Với kinh nghiệm thi đấu cho nhiều CLB ở các giải quốc tế khác nhau như PFU Blue Cats (Nhật Bản), Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài Loan, Trung Quốc), Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Gresik Petrokimia (Indonesia), Thanh Thúy cũng được xem là VĐV đẳng cấp nhất của đội.

Lợi thế của Thanh Thúy còn nằm ở việc cô đã có 3 mùa giải thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo PFU Blue Cats. Điều này sẽ giúp cô dễ dàng thích nghi, hòa nhập với đội bóng mới.

Nasya Dimitrova là đồng đội của Thanh Thúy ở CLB tại Nhật Bản

Người cao thứ 2 trong CLB mới của Thanh Thúy là Nasya Dimitrova. Phụ công xinh đẹp người Bulgaria cao 1m89, sức bật 3m05 và tầm chắn 2m97. Đáng chú ý, Nasya Dimitrova cũng là đồng đội cũ của Thanh Thúy ở CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) trước đây. Ngoại binh còn lại của Gunma Green Wings là Olivia Rozanski, tay đập người Ba Lan cao 1m85 với sức bật đà 2m98.

Sự góp mặt của bộ ba ngoại binh này, đặc biệt là Thanh Thúy được kỳ vọng sẽ giúp CLB Gunma Green Wings cải thiện thứ hạng cuối bảng ở mùa giải trước.

🔔 CLB bóng chuyền nữ Thanh Hóa công bố ngoại binh

Leah Hardeman chính là ngoại binh sẽ khoác áo của đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Chủ công người Mỹ sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m81.

Leah Hardeman khoác áo XMLS Thanh Hóa

Nữ VĐV này có kinh nghiệm dày dặn, từng thi đấu ở nhiều giải bóng chuyền chuyên nghiệp của Ý, Pháp, Mỹ và Hy Lạp. Tuy có chiều cao không quá nổi trội, Leah Hardeman lại gây ấn tượng với nguồn thể lực dồi dào và những pha dứt điểm rất uy lực. Ngoài ra, cô cũng từng thi đấu ở nội dung bóng chuyền bãi biển. Được biết, Leah Hardeman sẽ chính thức hội quân với các đồng đội mới vào ngày 25/9 tới.

📌 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhắm được ngoại binh

Sau khi một số đội bóng như VTV Bình Điền Long An, Thông tin Binh Đoàn 19 hay XMLS Thanh Hóa chiêu mộ thành công những ngoại binh đẳng cấp cho giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia 2025 khởi tranh từ ngày 0/10 tới đây, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang chờ đợi những đội bóng khác cũng sẽ sớm công bố những sự bổ sung chất lượng.

Jelena Vulin tiếp tục được Vietinbank nhắm đến

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Tuấn Kiệt, HLV trưởng đội bóng Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), đội bóng này đang tiến hành thỏa thuận để tiếp tục có được sự phục vụ của Jelena Vulin.

Ngoại binh người Serbia sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m82. Ở giai đoạn 1, Jelena Vulin thi đấu ấn tượng, góp công lớn giúp Vietinbank lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, việc ngoại binh này có thể tiếp tục khoác áo CLB của Việt Nam hay không vẫn còn đang bỏ ngỏ khi mà Vulin đang vướng lịch thi đấu tại Trung Quốc.