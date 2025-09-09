Sững sờ nữ VĐV chỉ ghi 17 điểm vẫn xuất sắc nhất giải bóng chuyền vô địch thế giới

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (VĐTG) 2025 khép lại với chức vô địch tuyệt đối của đội tuyển Ý, họ tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng lên số 36. Nhưng điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bàn tán sôi nổi chính là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) được trao cho chuyền hai Alessia Orro, người chỉ ghi vỏn vẹn 17 điểm trong suốt giải đấu, ít hơn rất nhiều so với các tay đập ghi hàng trăm điểm.

Chuyền 2 Orro nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

🧠 Orro, “bộ não” đứng sau vinh quang Ý

Ở một giải đấu nơi Melissa Vargas (Thổ Nhĩ Kỳ) ghi 151 điểm, Gabi (Brazil) ghi 142 điểm, Ishikawa (Nhật Bản) có 141 điểm, còn Paola Egonu (Ý) cũng góp tới 129 điểm, thật khó tin MVP lại gọi tên một VĐV chỉ đứng ở ngoài top… 50 ghi điểm.

Thế nhưng, vai trò của Orro không nằm ở con số. Với 143 pha chuyền thành công (dù chỉ xếp hạng 6 toàn giải), Orro chính là “nhạc trưởng”, "người chia bài" xuất sắc góp phần thành công cho tuyển Ý. Những đường chuyền như đặt, tốc độ và biến hóa của cô giúp Egonu, Danesi hay Pietrini luôn có tư thế tấn công lý tưởng. Đặc biệt, trong giai đoạn vòng bảng khi Cambi chấn thương, Orro gánh toàn bộ trọng trách duy nhất ở vị trí chuyền 2, giữ cho hệ thống Ý không hề lung lay.

Có thể nói, Egonu là mũi lao, nhưng Orro mới là cán lao. Không có Orro, ngọn lao ấy sẽ không thể lao trúng đích.

✨ Egonu rực sáng nhưng vẫn bị gạt khỏi Dream Team

Một điểm gây tranh cãi khác, Paola Egonu, ngôi sao ghi 129 điểm và chơi thăng hoa ở trận chung kết lại không có tên trong “Dream Team” (danh sách cầu thủ chơi xuất sắc nhất, được chọn vào đội hình) của giải.

Nguyên nhân là bởi hạng mục Best Opposite (Đối chuyền xuất sắc nhất) chỉ có một suất và Melissa Vargas vượt trội hơn cả về điểm số lẫn hiệu suất (134 điểm tấn công, 49,26 % thành công). Dream Team, về lý thuyết, không phải để “an ủi” các ngôi sao mà là để vinh danh cầu thủ hiệu quả nhất từng vị trí. Vì vậy, dù Egonu vẫn là ngôi sao của tuyển Ý, cô hài lòng khi đối thủ vượt qua mình là Vargas, ngôi sao tấn công với những cú đập hiểm hóc, uy lực.

Những ngôi sao xuất sắc nhất tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

📢 Thông điệp từ một danh hiệu bất ngờ

MVP cho Orro như phần thưởng xứng đáng, sự ghi nhận cho những đóng góp lớn lao mà không phải khán giả nào cũng nhận ra. Trong môn thể thao nơi các tay đập thường giành lấy ánh đèn sân khấu, chuyền 2 và libero thường đứng lui về phía sau. Lần này, một chuyền 2 được vinh danh cao nhất cho thấy sự đánh giá rất chuẩn mực của bóng chuyền thế giới.

Dư luận chia hai luồng sau khi chuyền hai Orro nhận giải thưởng. Một bên cho rằng MVP phải trao cho người như Vargas, ghi điểm nhiều nhất giải, gánh cả đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tới danh hiệu á quân. Bên khác lại đồng tình với lựa chọn Orro, bởi không có chuyền 2, những cú đập thần sầu của Vargas hay Egonu sẽ ít có cơ hội thành công.

Suy cho cùng, MVP không chỉ dành cho “người ghi nhiều điểm nhất”, mà là cầu thủ tạo ra ảnh hưởng lớn nhất đến chức vô địch. Và ở giải đấu năm nay, không ai xứng đáng hơn Orro, nhạc trưởng thầm lặng của tuyển Ý.