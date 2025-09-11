Bóng chuyền nữ Nhật Bản vượt Trung Quốc thành số 1 châu Á, Việt Nam kém Thái Lan mấy bậc?

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất sau khi giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 khép lại tại Thái Lan. Cục diện bóng chuyền châu Á đã thay đổi mạnh mẽ, trong khi tuyển Việt Nam chứng kiến cú tụt hạng đáng lo ngại.

Việt Nam hiện kém Thái Lan đúng 10 bậc ở bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới (FIVB)

⬇️⬆️ Việt Nam rơi tự do, Thái Lan thăng tiến

Đội tuyển nữ Việt Nam là đội bóng tụt hạng nhiều nhất trong kỳ cập nhật lần này, giảm 6 bậc, từ hạng 22 xuống 28 thế giới. Nguyên nhân đến từ màn trình diễn kém hiệu quả tại vòng bảng, thua cả 3 trận, chỉ thắng được 1 set và trắng tay về điểm số.

Dù vẫn sở hữu những gương mặt quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Bùi Thị Lâm Oanh hay Vi Thị Như Quỳnh, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bộc lộ sự thiếu ổn định trong chiến thuật, không đủ sắc bén ở các mảng miếng tấn công và phòng thủ.

Trái ngược với sự sa sút của Việt Nam, Thái Lan lại tiến bộ rõ rệt. Với chiến thắng quan trọng trước Thụy Điển, họ giành thêm 11,24 điểm để từ hạng 21 vươn lên vị trí 18 thế giới.

Nhật Bản sau giải vô địch thế giới, hiện đứng số 1 châu Á

🏐👑 Nhật Bản vượt Trung Quốc, trở thành số 1 châu Á

Nếu Việt Nam và Thái Lan có những kết quả trái chiều thì cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu châu Á chứng kiến bước ngoặt lớn. Nhật Bản chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành đội tuyển nữ số 1 châu lục.

Trước giải, Trung Quốc đứng hạng 5 thế giới, Nhật Bản xếp thứ 7. Tuy nhiên, cú sốc xảy ra khi Trung Quốc bị loại ngay từ vòng 16 đội sau thất bại 1-3 trước Pháp. Thất bại này khiến họ bị trừ tới 18,27 điểm, rơi xuống hạng 6.

Ngược lại, Nhật Bản thi đấu đầy quả cảm. Họ đánh bại chủ nhà Thái Lan, ngược dòng thắng Hà Lan ở tứ kết để vào bán kết. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó gục ngã 2-3 trước Brazil ở trận tranh hạng ba, Nhật vẫn chỉ mất 0,85 điểm và kết thúc giải với 346,26 điểm, vươn lên hạng 5 thế giới.

Kết quả này không chỉ giúp Nhật Bản trở thành đội bóng số 1 châu Á, và khẳng định sự trở lại của một cường quốc từng thống trị giai đoạn 1960-1970, sau nhiều năm lép vế trước Trung Quốc.

Ở nhóm đầu, Italia giữ vững ngôi số 1 thế giới sau chức vô địch, Brazil đứng thứ 2 và Thổ Nhĩ Kỳ bứt phá từ hạng 6 lên hạng 3. Slovenia là bất ngờ lớn nhất khi lần đầu dự giải đã lọt vào vòng loại trực tiếp, tăng 5 bậc để xếp hạng 20 thế giới.

Top 10 FIVB

Danh sách top 30 FIVB