Bóng chuyền Việt Nam đón ngoại binh đẳng cấp nhất lịch sử, hot girl Sato khóc cũng gây “sốt”

👑 Bóng chuyền nữ Việt Nam đón ngoại binh đẳng cấp nhất lịch sử

Người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam đang trở nên cực kỳ xôn xao trước thông tin CLB Thông tin Binh đoàn 19 đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Nga Irina Voronkova. Tay đập lừng danh sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1m90, sức bật đà 3m10 cùng tầm chắn 3m. Cô nổi tiếng với những pha dứt điểm đưa bóng đi với vận tốc trên 100km/h.

Irina Voronkova nổi tiếng với những pha dứt điểm đưa bóng đi với vận tốc trên 100km/h

Đặc biệt, Irina Voronkova có bảng thành tích đồ sộ với 2 chức vô địch Cúp CLB thế giới vào năm 2014 và 2023, 3 chức vô địch quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, cô từng cùng tuyển Nga giành chức vô địch giải sinh viên thế giới 2015, hạng Ba World Cup 2019, tham dự 2 kỳ Olympic 2016 và 2020 cũng như giải vô địch thế giới 2018. Với những thành tích này, cô được xem là ngoại binh đẳng cấp nhất trong lịch sử mà bóng chuyền nữ Việt Nam có được.

Irina Voronkova từng có kinh nghiệm thi đấu ở Đông Nam Á khi góp mặt ở giải đấu vô địch quốc gia Indonesia. Được biết, cô sẽ hội quân với CLB Thông tin Binh đoàn 19 vào tháng 10 tới.

Roni Jones Perry khoác áo VTV Bình Điền Long An

Trước đó, CLB VTV Bình Điền Long An cũng gây chú ý khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ Roni Jones Perry. Chủ công sinh năm 1997 cao 1m83 với sức bật đà lên đến 3m11 và tầm chắn 2m89. Đây cũng là lần đầu tiên, giải bóng chuyền nữ Việt Nam chào đón một ngoại binh đến từ Mỹ.

Việc các đội bóng liên tục đón những ngoại binh chất lượng hứa hẹn vòng chung kết giải bóng chuyền nữ quốc gia 2025 sẽ rất hấp dẫn.

😭 Hot girl bóng chuyền Nhật Bản khóc cũng gây “sốt” vì quá xinh đẹp

Mặc dù chỉ cùng đội tuyển Nhật Bản giành hạng 4 chung cuộc tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan vừa qua, chủ công Yoshino Sato lại đang gây “sốt” trên các kênh truyền thông cũng như các diễn đàn bóng chuyền.

Hot girl Sato (số 26) gây "sốt" với khoảnh khắc khóc nức nở

Đặc biệt, hình ảnh được cộng đồng chia sẻ nhiều nhất lại là khoảnh khắc mà hot girl này bật khóc sau khi để thua 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận bán kết cũng như trận thua 2-3 trước Brazil ở trận tranh huy chương đồng.

“Người đẹp không góc chết” là cụm từ mà người hâm mộ dùng để nhận xét về tay đập sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m78 và sức bật 3m05 này. Bên cạnh đó, không ít fan bày tỏ sự tiếc nuối cho Yoshino Sato khi một mình cô đã ghi đến 34 điểm trước Brazil nhưng không thể giúp Nhật Bản có được tấm huy chương đồng.