Bích Tuyền bỏ giải vô địch thế giới, vẫn là tay đập số 1 bóng chuyền châu Á

🏐 Vắng mặt tại giải vô địch thế giới

Chỉ ít ngày trước khi giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới khởi tranh tại Thái Lan, Bích Tuyền khiến cả làng bóng chuyền châu Á sững sờ khi tuyên bố rút khỏi đội tuyển quốc gia. Lý do cô đưa ra không phải vì chấn thương hay thể lực, mà đến từ sự bất đồng sâu sắc với những quy định mới của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB).

Theo đó, FIVB vừa áp dụng những điều khoản về tính minh bạch và sự công bằng trong việc xác nhận tính hợp lệ của vận động viên, vốn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng bóng chuyền.

Quyết định này lập tức gây bão truyền thông. Các tờ báo lớn của Thái Lan như Thairath và Siam Sport đăng tin nổi bật trên trang nhất, nhấn mạnh sự “chấn động” vì tuyển Việt Nam mất đi tay đập chủ lực. Một số nguồn tin còn đồn đoán lý do liên quan đến áp lực dư luận, thậm chí kiểm tra giới tính, điều càng làm tranh cãi nóng hơn.

🔥 Vị thế đối chuyền số 1 châu Á của Tuyền vẫn giữ nguyên

Điều đáng nói là, ngay cả khi không góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, thứ hạng và vị thế của Bích Tuyền hầu như không bị ảnh hưởng. Theo thống kê của Volleybox, cô vẫn giữ chắc ngôi đối chuyền số 1 châu Á, xếp trên hàng loạt tên tuổi đình đám từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

Trên phạm vi toàn cầu (tính riêng vị trí đối chuyền), cô hiện đứng hạng 19, chỉ tụt nhẹ so với top 16 trước đó. Bí quyết giữ vị trí ấy nằm ở phong độ cực kỳ ổn định.

Trong năm 2024 và 2025, Bích Tuyền gần như không có giải nào rời sân tay trắng. Từ SEA V-League, AVC Challenge Cup cho đến Nations Cup, cô luôn góp mặt trong danh sách ghi điểm nhiều nhất, thường xuyên vượt mốc 25-30 điểm mỗi trận. Chính sự ổn định ấy giúp cô tích lũy điểm số đều đặn, bất chấp việc bỏ qua giải thế giới.

Sau quãng thời gian tạm nghỉ, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tái xuất trên sân tập của CLB Ninh Bình, chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. HLV Thái Thanh Tùng cho biết, Bích Tuyền đang có phong độ ổn định và đủ sự sẵn sàng để trở thành mũi nhọn chủ lực trên hàng công của đội từ ngày 10 đến 19/10 tới.