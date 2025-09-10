Chân dài 17 tuổi cao 1m90 giành "cú ăn 3" lịch sử làng bóng chuyền Việt Nam

Ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước 0-2, đội bóng chuyền trẻ Thông Tin Binh Đoàn 19 đã đánh bại Hóa Chất Đức Giang Lào Cai 3-2 trong trận chung kết giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB 2025 vào 9/9. Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp vô địch đầy kịch tính mà còn khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của đội bóng chuyền nữ quân đội ở đấu trường trẻ, với “cú ăn ba” lịch sử trong năm nay.

Quỳnh Hương (số 14) có phong cách thi đấu tương đối giống Thanh Thúy

🌟 Quỳnh Hương được coi là “truyền nhân” Thanh Thúy

Tâm điểm của trận chung kết chính là chủ công Quỳnh Hương, cô gái 17 tuổi, cao gần 1m90, được ví như “truyền nhân” của Trần Thị Thanh Thúy.

Với chiều cao vượt trội, sải tay dài và khả năng tấn công ấn tượng, Quỳnh Hương đã trở thành điểm tựa số 1 trên hàng công của Thông Tin. Trong bối cảnh toàn đội liên tục mắc lỗi ở hai set đầu, chính Quỳnh Hương là người giữ lửa, bùng nổ ở những set sau, đặc biệt ở set 5 khi liên tiếp ghi những điểm số quan trọng, đưa Thông Tin đến chiến thắng nghẹt thở 15-11.

Người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi: “Thông Tin vô địch trong đó 60% sức mạnh đến từ Quỳnh Hương”, hay “dù chưa có nhiều kinh nghiệm như Thanh Thúy nhưng Quỳnh Hương đã cho thấy tố chất của một ngôi sao lớn trong tương lai”. Nhiều chuyên gia đánh giá, bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu một gương mặt đầy tiềm năng tiếp nối thành công của Thanh Thúy, chủ công hiện đang thi đấu ở Nhật Bản.

🔥 Kịch bản nghẹt thở của trận chung kết

Trận đấu mở màn đầy khó khăn cho Thông Tin khi Hóa Chất Đức Giang tận dụng tối đa lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày. Với lối chơi quyết liệt và sự tỏa sáng của các mũi công như Hồng Nhung, Kiều Oanh, đội bóng trẻ của bầu Huyền đã thắng 25-19 ở set 1, rồi tiếp tục bứt phá để giành chiến thắng 26-24 ở set 2, dù Thông Tin từng có cơ hội khép lại set khi dẫn 24-23.

Bị dồn vào thế chân tường, các học trò HLV Thái Thanh Tùng vùng lên. Set 3 và set 4 chứng kiến màn lột xác hoàn toàn, hàng chắn vững vàng, tinh thần chiến đấu cao độ, Thông Tin lần lượt thắng 25-12 và 25-17, san bằng tỷ số 2-2. Ở set 5 quyết định, bản lĩnh và sự lì lợm của đội bóng quân đội đã được thể hiện rõ nét. Dù Hóa Chất khởi đầu tốt, nhưng càng về cuối họ càng mắc lỗi, tạo cơ hội để Thông Tin tận dụng và thắng chung cuộc 15-11.

🥇 Kỳ tích lịch sử, “cú ăn ba” vô tiền khoáng hậu

Chiến thắng này giúp Thông Tin Binh Đoàn 19 bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB, đồng thời khép lại một năm 2025 đại thành công. Trước đó, họ đã vô địch giải trẻ toàn quốc và giải U23 toàn quốc. Như vậy, Thông Tin trở thành CLB duy nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam tính đến nay thâu tóm cả ba danh hiệu trẻ trong cùng một năm.

HLV, chuyên gia và người hâm mộ đều dành lời khen cho bản lĩnh thép của đội bóng quân đội. Nếu ở hai set đầu, Thông Tin lộ rõ sự căng cứng vì áp lực thành tích, thì từ set 3 trở đi, họ đã thể hiện đúng tinh thần của một nhà vô địch, kiên cường, tỉnh táo và đầy quyết tâm.