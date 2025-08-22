Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

taro-vs-jan-lennard
US Open
Taro Daniel 1
Jan-Lennard Struff 2
talia-vs-xinyu
Tennis in the Land powered by Rocket
Talia Gibson 1
Xinyu Wang 2
nikoloz-vs-marc-andrea
US Open
Nikoloz Basilashvili 0
Marc-Andrea Huesler 2
jesper-vs-harold
US Open
Jesper De Jong 2
Harold Mayot 1
katie-vs-viktorija
Tennis in the Land powered by Rocket
Katie Boulter 1
Viktorija Golubic 2
bernard-vs-henrique
US Open
Bernard Tomic 0
Henrique Rocha 2

Kết quả ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, kết quả giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Sự kiện: Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Bóng chuyền Việt Nam lần đầu dự World Championship 2025, đối đầu các đối thủ mạnh thế giới. Giải quy tụ 32 đội tuyển, hứa hẹn kịch tính, mở ra cơ hội lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam, bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Vòng bảng

Ngày

Giờ

Bảng

Cặp đấu / Kết quả

Trực tiếp

22/08

16h00

D

CH Séc

Argentina

22/08

16h00

C

Puerto Rico

Pháp

22/08

17h00

A

Hà Lan

Thụy Điển

22/08

17h00

B

Bỉ

Cuba

22/08

19h30

D

Mỹ

Slovenia

22/08

19h30

C

Brazil

Hy Lạp

22/08

20h30

A

Thái Lan

Ai Cập

22/08

20h30

B

Ý

Slovakia

23/08

16h00

E

Canada

Bulgaria

23/08

16h00

F

CH Dominica

Colombia

23/08

17h00

H

Nhật Bản

Cameroon

23/08

17h00

G

Đức

Kenya

23/08

19h30

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Tây Ban Nha

23/08

19h30

F

Trung Quốc

Mexico

23/08

20h30

H

Serbia

Ukraine

23/08

20h30

G

Việt Nam

Ba Lan

24/08

16h00

D

CH Séc

Slovenia

24/08

16h00

C

Puerto Rico

Hy Lạp

24/08

17h00

A

Hà Lan

Ai Cập

24/08

17h00

B

Ý

Cuba

24/08

19h30

D

Mỹ

Argentina

24/08

19h30

C

Brazil

Pháp

24/08

20h30

A

Thái Lan

Thụy Điển

24/08

20h30

B

Bỉ

Slovakia

25/08

16h00

E

Canada

Tây Ban Nha

25/08

16h00

F

CH Dominica

Mexico

25/08

17h00

H

Nhật Bản

Ukraine

25/08

17h00

G

Việt Nam

Đức

25/08

19h30

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Bulgaria

25/08

19h30

F

Trung Quốc

Colombia

25/08

20h30

H

Serbia

Cameroon

25/08

20h30

G

Ba Lan

Kenya

26/08

16h00

D

Argentina

Slovenia

26/08

16h00

C

Pháp

Hy Lạp

26/08

17h00

A

Thụy Điển

Ai Cập

26/08

17h00

B

Ý

Bỉ

26/08

19h30

D

Mỹ

CH Séc

26/08

19h30

C

Brazil

Puerto Rico

26/08

20h30

A

Thái Lan

Hà Lan

26/08

20h30

B

Cuba

Slovakia

27/08

16h00

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Canada

27/08

16h00

F

Colombia

Mexico

27/08

17h00

H

Nhật Bản

Serbia

27/08

17h00

G

Việt Nam

Kenya

27/08

19h30

E

Bulgaria

Tây Ban Nha

27/08

19h30

F

Trung Quốc

CH Dominica

27/08

20h30

H

Ukraine

Cameroon

27/08

20h30

G

Ba Lan

Đức

Vòng 1/8

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

29/08

17h00

1/8

Chưa xác định

Chưa xác định

29/08

20h30

1/8

-

-

30/08

17h00

1/8

-

-

30/08

20h30

1/8

-

-

31/08

17h00

1/8

-

-

31/08

20h30

1/8

-

-

01/09

17h00

1/8

-

-

01/09

20h30

1/8

-

-

Tứ kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

03/09

17h30

Tứ kết

Chưa xác định

Chưa xác định

03/09

20h30

Tứ kết

-

-

04/09

17h30

Tứ kết

-

-

04/09

20h30

Tứ kết

-

-

Bán kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

06/09

15h30

Bán kết

Chưa xác định

Chưa xác định

06/09

19h30

Bán kết

-

-

Tranh hạng 3

07/09

15h30

Tranh

hạng 3

-

-

Chung kết

07/09

19h30

Chung kết

-

-

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (FIVB Women's Volleyball World Championship) là sự kiện danh giá nhất của bóng chuyền đội tuyển quốc gia, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket (Thái Lan).

Giải quy tụ 32 đội mạnh nhất thế giới, chia thành 8 bảng đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi bảng có 4 đội:

Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập

Bảng B: Ý, Bỉ, Cuba, Slovakia

Bảng C: Brazil (đương kim á quân), Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp

Bảng D: Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia

Bảng E: Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha

Bảng F: Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico

Bảng G: Việt Nam, Ba Lan, Kenya, Đức

Bảng H: Nhật Bản, Serbia (đương kim vô địch), Ukraine, Cameroon

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp gồm vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết và trận tranh huy chương đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, nhờ thành tích top 4 giải vô địch châu Á 2023. 3 đội mới khác lần đầu dự giải gồm Thụy Điển, Slovenia và Slovakia.

Về lịch sử, Liên Xô cũ là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch, theo sau là Nhật Bản (3 lần), Cuba (3 lần), Trung Quốc (2 lần) và Nga (2 lần). Đương kim vô địch là Serbia, với ngôi vương năm 2022 nhờ chiến thắng 3-0 trước Brazil, và ngôi sao số 1 của họ là Tijana Boskovic, đương kim MVP giải đấu.

Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn và là cơ hội lịch sử để bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn trên đấu trường thế giới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra ngõ gặp "Người khổng lồ" ở giải vô địch thế giới
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra ngõ gặp "Người khổng lồ" ở giải vô địch thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 bằng trận đấu đầy thử thách trước “Người khổng lồ”...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 11:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN