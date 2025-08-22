Kết quả ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, kết quả giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam, bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Vòng bảng Ngày Giờ Bảng Cặp đấu / Kết quả Trực tiếp 22/08 16h00 D CH Séc Argentina 22/08 16h00 C Puerto Rico Pháp 22/08 17h00 A Hà Lan Thụy Điển 22/08 17h00 B Bỉ Cuba 22/08 19h30 D Mỹ Slovenia 22/08 19h30 C Brazil Hy Lạp 22/08 20h30 A Thái Lan Ai Cập 22/08 20h30 B Ý Slovakia 23/08 16h00 E Canada Bulgaria 23/08 16h00 F CH Dominica Colombia 23/08 17h00 H Nhật Bản Cameroon 23/08 17h00 G Đức Kenya 23/08 19h30 E Thổ Nhĩ Kỳ Tây Ban Nha 23/08 19h30 F Trung Quốc Mexico 23/08 20h30 H Serbia Ukraine 23/08 20h30 G Việt Nam Ba Lan 24/08 16h00 D CH Séc Slovenia 24/08 16h00 C Puerto Rico Hy Lạp 24/08 17h00 A Hà Lan Ai Cập 24/08 17h00 B Ý Cuba 24/08 19h30 D Mỹ Argentina 24/08 19h30 C Brazil Pháp 24/08 20h30 A Thái Lan Thụy Điển 24/08 20h30 B Bỉ Slovakia 25/08 16h00 E Canada Tây Ban Nha 25/08 16h00 F CH Dominica Mexico 25/08 17h00 H Nhật Bản Ukraine 25/08 17h00 G Việt Nam Đức 25/08 19h30 E Thổ Nhĩ Kỳ Bulgaria 25/08 19h30 F Trung Quốc Colombia 25/08 20h30 H Serbia Cameroon 25/08 20h30 G Ba Lan Kenya 26/08 16h00 D Argentina Slovenia 26/08 16h00 C Pháp Hy Lạp 26/08 17h00 A Thụy Điển Ai Cập 26/08 17h00 B Ý Bỉ 26/08 19h30 D Mỹ CH Séc 26/08 19h30 C Brazil Puerto Rico 26/08 20h30 A Thái Lan Hà Lan 26/08 20h30 B Cuba Slovakia 27/08 16h00 E Thổ Nhĩ Kỳ Canada 27/08 16h00 F Colombia Mexico 27/08 17h00 H Nhật Bản Serbia 27/08 17h00 G Việt Nam Kenya 27/08 19h30 E Bulgaria Tây Ban Nha 27/08 19h30 F Trung Quốc CH Dominica 27/08 20h30 H Ukraine Cameroon 27/08 20h30 G Ba Lan Đức Vòng 1/8 Ngày Giờ Vòng Cặp đấu Trực tiếp 29/08 17h00 1/8 Chưa xác định Chưa xác định 29/08 20h30 1/8 - - 30/08 17h00 1/8 - - 30/08 20h30 1/8 - - 31/08 17h00 1/8 - - 31/08 20h30 1/8 - - 01/09 17h00 1/8 - - 01/09 20h30 1/8 - - Tứ kết Ngày Giờ Vòng Cặp đấu Trực tiếp 03/09 17h30 Tứ kết Chưa xác định Chưa xác định 03/09 20h30 Tứ kết - - 04/09 17h30 Tứ kết - - 04/09 20h30 Tứ kết - - Bán kết Ngày Giờ Vòng Cặp đấu Trực tiếp 06/09 15h30 Bán kết Chưa xác định Chưa xác định 06/09 19h30 Bán kết - - Tranh hạng 3 07/09 15h30 Tranh hạng 3 - - Chung kết 07/09 19h30 Chung kết - -

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (FIVB Women's Volleyball World Championship) là sự kiện danh giá nhất của bóng chuyền đội tuyển quốc gia, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket (Thái Lan).

Giải quy tụ 32 đội mạnh nhất thế giới, chia thành 8 bảng đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi bảng có 4 đội:

Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập

Bảng B: Ý, Bỉ, Cuba, Slovakia

Bảng C: Brazil (đương kim á quân), Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp

Bảng D: Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia

Bảng E: Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha

Bảng F: Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico

Bảng G: Việt Nam, Ba Lan, Kenya, Đức

Bảng H: Nhật Bản, Serbia (đương kim vô địch), Ukraine, Cameroon

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp gồm vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết và trận tranh huy chương đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, nhờ thành tích top 4 giải vô địch châu Á 2023. 3 đội mới khác lần đầu dự giải gồm Thụy Điển, Slovenia và Slovakia.

Về lịch sử, Liên Xô cũ là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch, theo sau là Nhật Bản (3 lần), Cuba (3 lần), Trung Quốc (2 lần) và Nga (2 lần). Đương kim vô địch là Serbia, với ngôi vương năm 2022 nhờ chiến thắng 3-0 trước Brazil, và ngôi sao số 1 của họ là Tijana Boskovic, đương kim MVP giải đấu.

Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn và là cơ hội lịch sử để bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn trên đấu trường thế giới.