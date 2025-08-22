Kết quả ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, kết quả giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Bóng chuyền Việt Nam lần đầu dự World Championship 2025, đối đầu các đối thủ mạnh thế giới. Giải quy tụ 32 đội tuyển, hứa hẹn kịch tính, mở ra cơ hội lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam.
Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam, bóng chuyền vô địch thế giới 2025
|
Vòng bảng
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Cặp đấu / Kết quả
|
Trực tiếp
|
22/08
|
16h00
|
D
|
CH Séc
|
Argentina
|
22/08
|
16h00
|
C
|
Puerto Rico
|
Pháp
|
22/08
|
17h00
|
A
|
Hà Lan
|
Thụy Điển
|
22/08
|
17h00
|
B
|
Bỉ
|
Cuba
|
22/08
|
19h30
|
D
|
Mỹ
|
Slovenia
|
22/08
|
19h30
|
C
|
Brazil
|
Hy Lạp
|
22/08
|
20h30
|
A
|
Thái Lan
|
Ai Cập
|
22/08
|
20h30
|
B
|
Ý
|
Slovakia
|
23/08
|
16h00
|
E
|
Canada
|
Bulgaria
|
23/08
|
16h00
|
F
|
CH Dominica
|
Colombia
|
23/08
|
17h00
|
H
|
Nhật Bản
|
Cameroon
|
23/08
|
17h00
|
G
|
Đức
|
Kenya
|
23/08
|
19h30
|
E
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Tây Ban Nha
|
23/08
|
19h30
|
F
|
Trung Quốc
|
Mexico
|
23/08
|
20h30
|
H
|
Serbia
|
Ukraine
|
23/08
|
20h30
|
G
|
Việt Nam
|
Ba Lan
|
24/08
|
16h00
|
D
|
CH Séc
|
Slovenia
|
24/08
|
16h00
|
C
|
Puerto Rico
|
Hy Lạp
|
24/08
|
17h00
|
A
|
Hà Lan
|
Ai Cập
|
24/08
|
17h00
|
B
|
Ý
|
Cuba
|
24/08
|
19h30
|
D
|
Mỹ
|
Argentina
|
24/08
|
19h30
|
C
|
Brazil
|
Pháp
|
24/08
|
20h30
|
A
|
Thái Lan
|
Thụy Điển
|
24/08
|
20h30
|
B
|
Bỉ
|
Slovakia
|
25/08
|
16h00
|
E
|
Canada
|
Tây Ban Nha
|
25/08
|
16h00
|
F
|
CH Dominica
|
Mexico
|
25/08
|
17h00
|
H
|
Nhật Bản
|
Ukraine
|
25/08
|
17h00
|
G
|
Việt Nam
|
Đức
|
25/08
|
19h30
|
E
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Bulgaria
|
25/08
|
19h30
|
F
|
Trung Quốc
|
Colombia
|
25/08
|
20h30
|
H
|
Serbia
|
Cameroon
|
25/08
|
20h30
|
G
|
Ba Lan
|
Kenya
|
26/08
|
16h00
|
D
|
Argentina
|
Slovenia
|
26/08
|
16h00
|
C
|
Pháp
|
Hy Lạp
|
26/08
|
17h00
|
A
|
Thụy Điển
|
Ai Cập
|
26/08
|
17h00
|
B
|
Ý
|
Bỉ
|
26/08
|
19h30
|
D
|
Mỹ
|
CH Séc
|
26/08
|
19h30
|
C
|
Brazil
|
Puerto Rico
|
26/08
|
20h30
|
A
|
Thái Lan
|
Hà Lan
|
26/08
|
20h30
|
B
|
Cuba
|
Slovakia
|
27/08
|
16h00
|
E
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Canada
|
27/08
|
16h00
|
F
|
Colombia
|
Mexico
|
27/08
|
17h00
|
H
|
Nhật Bản
|
Serbia
|
27/08
|
17h00
|
G
|
Việt Nam
|
Kenya
|
27/08
|
19h30
|
E
|
Bulgaria
|
Tây Ban Nha
|
27/08
|
19h30
|
F
|
Trung Quốc
|
CH Dominica
|
27/08
|
20h30
|
H
|
Ukraine
|
Cameroon
|
27/08
|
20h30
|
G
|
Ba Lan
|
Đức
|
Vòng 1/8
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
29/08
|
17h00
|
1/8
|
Chưa xác định
|
Chưa xác định
|
29/08
|
20h30
|
1/8
|
-
|
-
|
30/08
|
17h00
|
1/8
|
-
|
-
|
30/08
|
20h30
|
1/8
|
-
|
-
|
31/08
|
17h00
|
1/8
|
-
|
-
|
31/08
|
20h30
|
1/8
|
-
|
-
|
01/09
|
17h00
|
1/8
|
-
|
-
|
01/09
|
20h30
|
1/8
|
-
|
-
|
Tứ kết
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
03/09
|
17h30
|
Tứ kết
|
Chưa xác định
|
Chưa xác định
|
03/09
|
20h30
|
Tứ kết
|
-
|
-
|
04/09
|
17h30
|
Tứ kết
|
-
|
-
|
04/09
|
20h30
|
Tứ kết
|
-
|
-
|
Bán kết
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
06/09
|
15h30
|
Bán kết
|
Chưa xác định
|
Chưa xác định
|
06/09
|
19h30
|
Bán kết
|
-
|
-
|
Tranh hạng 3
|
07/09
|
15h30
|
Tranh
hạng 3
|
-
|
-
|
Chung kết
|
07/09
|
19h30
|
Chung kết
|
-
|
-
Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (FIVB Women's Volleyball World Championship) là sự kiện danh giá nhất của bóng chuyền đội tuyển quốc gia, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket (Thái Lan).
Giải quy tụ 32 đội mạnh nhất thế giới, chia thành 8 bảng đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi bảng có 4 đội:
Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập
Bảng B: Ý, Bỉ, Cuba, Slovakia
Bảng C: Brazil (đương kim á quân), Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp
Bảng D: Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia
Bảng E: Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha
Bảng F: Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico
Bảng G: Việt Nam, Ba Lan, Kenya, Đức
Bảng H: Nhật Bản, Serbia (đương kim vô địch), Ukraine, Cameroon
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp gồm vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết và trận tranh huy chương đồng.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, nhờ thành tích top 4 giải vô địch châu Á 2023. 3 đội mới khác lần đầu dự giải gồm Thụy Điển, Slovenia và Slovakia.
Về lịch sử, Liên Xô cũ là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch, theo sau là Nhật Bản (3 lần), Cuba (3 lần), Trung Quốc (2 lần) và Nga (2 lần). Đương kim vô địch là Serbia, với ngôi vương năm 2022 nhờ chiến thắng 3-0 trước Brazil, và ngôi sao số 1 của họ là Tijana Boskovic, đương kim MVP giải đấu.
Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn và là cơ hội lịch sử để bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn trên đấu trường thế giới.
