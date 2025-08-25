"Chị đại" Brazil toát mồ hôi ở giải bóng chuyền thế giới, để đối thủ ghi gần 100 điểm

🔥 Trận cầu nghẹt thở và màn ngược dòng ấn tượng của Brazil

Lượt trận 2 vòng bảng, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra ở Chiang Mai, Thái Lan hôm 24/8, giới chuyên môn và người hâm mộ đã chứng kiến một trận đấu đầy kịch tính giữa Brazil, đội bóng hạng 2 thế giới gặp tuyển Pháp, hạng 14 thế giới.

Tuyển Pháp thắng 2 set đầu, suýt gây chấn động trước Brazil

Dù được đánh giá vượt trội, Brazil đã phải trải qua một cuộc chiến kéo dài đến 5 set mới giành được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13). Đáng chú ý, tuyển Pháp ghi tới 95 điểm trong trận đấu này, con số vô cùng ấn tượng cho đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Trước sức ép từ các đối thủ Pháp thi đấu tự tin, Brazil không tránh khỏi việc sảy chân ở 2 set đầu. Tuy nhiên, với bản lĩnh dày dạn cùng sự quyết tâm cao độ, các cô gái Brazil đã vùng lên mạnh mẽ trong 3 set cuối, thể hiện sức mạnh vượt trội về thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm để lội ngược dòng thành công.

📈 Một bước tiến mới của tuyển Pháp và bài học cho Brazil

Dù thất bại, màn trình diễn của tuyển Pháp thực sự gây ấn tượng mạnh khi họ liên tục tạo ra những khó khăn lớn cho Brazil, đặc biệt là khả năng ghi điểm qua các pha phòng thủ và tấn công thông minh.

Brazil trải qua trận đấu vất vả trước Pháp

Đội trưởng Helena Cazaute dẫn đầu bảng điểm với 20 lần lập công, trong khi đồng đội Iman Ndiaye cũng góp tới 18 điểm. Pháp đã cho thấy họ không đến Thái Lan với tâm thế của “kẻ lót đường”, mà đang dần trở thành đối thủ khó lường có thể cạnh tranh những vị trí hàng đầu ở giải thế giới.

Phía Brazil, chiến thắng này giúp họ giành vé vào vòng 1/8, nhưng cũng để lại những bài học quý giá cho toàn đội. Đội trưởng Gabriela Guimarães thừa nhận tuyển Pháp đã chơi một trận đấu xuất sắc, khiến Brazil phải nỗ lực rất nhiều mới giành được quyền kiểm soát trận đấu. Brazil cần đề cao cảnh giác và duy trì sự tập trung tuyệt đối trong các trận đấu phía trước nếu muốn tiến sâu tại giải.

Sau 2 trận tại bảng C, Brazil có 5 điểm chắc chắn giành vé đi tiếp. Họ sẽ chạm trán với Puerto Rico ở lượt trận cuối vào ngày 26/8, cùng ngày ở bảng C diễn ra "chung kết" tranh vé vòng 1/8 giữa Pháp (4 điểm) và Hy Lạp (3 điểm).