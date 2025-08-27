Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Kenya: Thanh Thúy nỗ lực, bám đuổi đến cùng (Vô địch thế giới)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực khi đối đầu với Kenya.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải vô địch thế giới và đối thủ là Kenya. Hai đội đều có khởi đầu tốt khi có những chuỗi lên điểm liên tiếp. HLV Tuấn Kiệt thay chuyền hai Kim Thoa vào sân cho vị trí của Lâm Oanh, nhưng ĐT Việt Nam không thể bứt lên.

ĐT Việt Nam đối đầu với Kenya

ĐT Việt Nam đối đầu với Kenya

Kenya tấn công rất hay nhưng thường xuyên mắc lỗi trên lưới. Tuy nhiên, chủ công của Kenya, Adhiambo, đã chơi rất hay với những cú đập "sấm sét" để đem về chiến thắng 25-23. Sang set 2, hai đội tiếp tục rượt đuổi tỉ số từ đầu đến cuối hiệp.

Đối thủ bắt bài Thanh Thúy khiến những pha tấn công của Việt Nam không hiệu quả. Trong khi đó, Adhiambo cùng phụ công Belinda chơi quá hay. Cuối hiệp hai, Kenya còn gặp may và giành chiến thắng 25-22.

Bước vào set đấu quyết định, ĐT Việt Nam chơi rất quyết tâm nhưng những pha tấn công thường xuyên không vượt qua hàng chắn của đối thủ. Trong khi đó, các cầu thủ Kenya càng chơi càng hay. Không chỉ Adhiambo mà cả Belinda hay Tata đều chơi xuất sắc.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi rất nỗ lực để bám đuổi. Như Quỳnh liên tục ghi điểm nhưng như vậy là chưa đủ. Kenya tiếp tục thắng 25-18 và thắng chung cuộc 3-0. Như vậy, hành trình của ĐT Việt Nam tại giải vô địch đã kết thúc với chỉ 1 set thắng trong ngày ra quân. 

27/08/2025 18:21 PM (GMT+7)
