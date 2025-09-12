Thanh Thúy ra mắt rực rỡ đội bóng chuyền Nhật Bản, bật cao đập bóng cắm sàn

Tối 11/9, Trần Thị Thanh Thúy, ngôi sao số một của bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức ra mắt CLB mới Gunma Green Wings tại Nhật Bản. Dù đội bóng nhận thất bại 1-2 trước Victorina Himeji trong trận giao hữu, nhưng Thanh Thúy có màn thể hiện ấn tượng.

Thanh Thúy tỏa sáng giúp đội thắng được một set

🎯 Điểm nhấn của trận đấu

Gunma Green Wings khởi đầu với ngoại binh Indonesia Olivia Rozanski ở set 1 nhưng thất bại. Sang set 2, HLV quyết định tung Thanh Thúy vào sân và lập tức tạo ra khác biệt. Với những cú bật cao dứt điểm đầy uy lực, bóng cắm thẳng xuống sàn, chủ công cao 1m93 này ghi tới 8 điểm, góp công lớn giúp đội giành chiến thắng ở set đấu.

Đáng chú ý, đây cũng là set duy nhất mà Gunma Green Wings thắng được. Ở set 3, đội bóng Nhật Bản chỉ sử dụng các VĐV bản địa và để thua ngược, chấp nhận thất bại chung cuộc (22-25, 27-25, 21-25). Tuy nhiên, với màn thể hiện ấn tượng, Thanh Thúy mới thực sự là “người chiến thắng” trong ngày ra mắt.

Thanh Thúy hòa nhập nhanh cùng các đồng đội

🔑 Bước ngoặt trong sự nghiệp

Trước khi sang Nhật, Thanh Thúy hoàn thành giải vô địch thế giới 2025, nơi cô khởi đầu khá tốt trước Ba Lan và Đức nhưng chưa duy trì phong độ ở trận cuối gặp Kenya. Lần xuất ngoại thứ 7 này mang ý nghĩa rất lớn, khi người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao và giành suất chơi chính tại mùa giải SV.League sắp tới.

Gunma Green Wings, CLB đến từ tỉnh Gunma, mới thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Nhật Bản vào năm 2023. Việc chiêu mộ Thanh Thúy cho thấy tham vọng nâng tầm đội bóng, đồng thời giúp cô tiếp tục hành trình khẳng định mình ở những môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp hàng đầu châu Á.

Ở tuổi 28, Thanh Thúy đã có một sự nghiệp quốc tế đáng nể: Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line VC (Đài Loan), Denso Airybees và PFU BlueCats (Nhật Bản), Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ), Gresik (Indonesia), và nay là Gunma Green Wings. Mỗi lần xuất ngoại đều là cơ hội để “cô gái vàng” của bóng chuyền Việt Nam thử thách bản thân, tiếp thu kinh nghiệm và khẳng định vị thế.