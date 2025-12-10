"Thánh nữ" 19 tuổi người Thái Lan giành HCV đầu tiên của SEA Games 33

Ngày 10/12/2025, SEA Games 33 chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự hồi hộp chờ đợi từ khán giả và giới chuyên môn. Ngay trong ngày tranh tài đầu tiên, "Nano" Watcharakul Limjittrakarn, “Thánh nữ” 19 tuổi người Thái Lan đã làm nên lịch sử khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn chủ nhà, cũng đồng thời là tấm HCV mở màn cho toàn bộ đại hội.

Watcharakul Limjittrakarn mang về tấm HCV đầu tiên Đại hội

Tại nội dung Taekwondo Poomsae (môn quyền - biểu diễn), thể loại Freestyle cá nhân nữ diễn ra tại đảo Hall, Fashion Island, cô gái trẻ được kỳ vọng từ trước đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời. Với kỹ thuật tinh tế, mạnh mẽ cùng phong thái tự tin trên sàn đấu, vận động viên trẻ này đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành người chiến thắng trong ngày thi đấu đầu tiên.

Chiến thắng mang về tấm huy chương vàng danh giá không chỉ giúp cô ghi dấu ấn cá nhân mà còn mở đầu thuận lợi cho đoàn thể thao Thái Lan trên sân nhà, như một lời gửi gắm đầy quyết tâm trước các nội dung tiếp theo của SEA Games 2025.

Người hâm mộ Thái Lan gọi cô là "Thánh nữ" bởi sự xinh đẹp và tài năng hiếm thấy ở độ tuổi còn rất trẻ. Thành tích này càng làm tăng thêm sự kỳ vọng nơi cô sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao Thái Lan trong đại hội.