Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 10/12: Chờ "cơn mưa" HCV

(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày thi đấu 10/12 sẽ là một trong những cột mốc quan trọng của SEA Games 33 khi 32 bộ huy chương được trao.

Ngày thi đấu 10/12 sẽ là một trong những cột mốc quan trọng của SEA Games 33 khi 32 bộ huy chương được trao, và thể thao Việt Nam có quyền hy vọng vào nhiều môn mũi nhọn.

Hưng Nguyên bảo vệ HCV 200m hỗn hợp nam

Hưng Nguyên bảo vệ HCV 200m hỗn hợp nam

Canoeing là cơ hội sáng nhất với Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500m từng thống trị. Taekwondo bước vào 6 chung kết từ 14h, nơi Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan.

Bơi lội diễn ra các chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn. Jujitsu chờ đợi Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg. Ngoài ra còn có huy chương ở bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports.

Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng ra sân trận mở màn gặp Myanmar lúc 15h, với tín hiệu tích cực từ phong độ gần 100% của đội trưởng Thanh Thúy.

Thời gian

 Nội dung Vòng đấu VĐV tham dự

Trực tiếp

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 10/12

Bóng chuyền nữ
15:00 Myanmar – Việt Nam Vòng loại

Bơi – Buổi sáng
09:00 200m hỗn hợp Nam Vòng loại

09:00 200m Bướm Nữ Vòng loại

09:00 100m tự do Nam Vòng loại

09:00 50m ếch Nữ Vòng loại

09:00 100m bơi ngửa Nam Vòng loại

18:00 200m hỗn hợp cá nhân Nam Chung kết

18:00 200m Bướm Nữ Chung kết

18:00 100m tự do Nam Chung kết

18:00 50m ếch Nữ Chung kết

18:00 100m ngửa Nam Chung kết

18:00 4x100m tiếp sức tự do Nữ Chung kết

Cầu lông

09:00 Đồng đội Nữ Chung kết

15:00 Đồng đội Nam Chung kết

Bóng rổ 3x3

11:50 Philippines – Việt Nam (Nam) Vòng loại

12:25 Thái Lan – Việt Nam (Nữ) Vòng loại

15:55 Lào – Việt Nam (Nam) Vòng loại

17:20 Lào – Việt Nam (Nữ) Vòng loại

19:10 Việt Nam – Singapore (Nữ) Vòng loại

Đua thuyền Kayak – Canoe

09:00

-

12:00

 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Vòng loại

Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Vòng loại

Canoe Đơn Nam 500m Vòng loại

Canoe Đôi Nữ 500m Vòng loại

13:00

-

14:00

 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Bán kết

Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Bán kết

Canoe Đơn Nam 500m Bán kết

Canoe Đôi Nữ 500m Bán kết

15:00

-

16:00

 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Chung kết

Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Chung kết

Canoe Đơn Nam 500m Chung kết

Canoe Đôi Nữ 500m Chung kết

Bóng chày nam

09:30 Singapore - Malaysia Vòng loại

10:00 Việt Nam - Indonesia Vòng loại

14:00 Thái Lan - Philippines Vòng loại

Xe đạp địa hình

09:30 Đổ đèo Nam Chung kết

09:30 Đổ đèo Nữ Chung kết

Thể dục dụng cụ
10:00 Floor Nam Vòng loại

10:00 Pommel Horse Nam Vòng loại

10:50 Rings Nam Vòng loại

10:50 Vault Nam Vòng loại

11:40 Parallel Bars Nam Vòng loại

11:40 Horizontal Bar Nam Vòng loại

15:00 Vault Nữ Vòng loại

15:00 Uneven Bars Nữ Vòng loại

16:00 Balance Beam Nữ Vòng loại

16:00 Floor Nữ Vòng loại

Bóng ném

13:00 Việt Nam – Philippines Vòng loại

17:00 Việt Nam – Singapore Vòng loại

Ju-Jitsu
09:00 Fighting -62kg Nam Vòng loại

09:00 Fighting -77kg Nam Vòng loại

09:00 Fighting -52kg Nữ Vòng loại

09:00 Fighting -63kg Nữ Vòng loại

09:00 Duo Show Nam Chung kết

09:00 Duo Show Nữ Chung kết

17:00 Fighting -62kg Nam Chung kết

17:00 Fighting -77kg Nam Chung kết

17:00 Fighting -52kg Nữ Chung kết

17:00 Fighting -63kg Nữ Chung kết

Cờ vua

09:00

12:00

 Thi đấu các nội dung Vòng loại

Taekwondo

09:00 Freestyle Poomsae – Individual Chung kết

10:00 Freestyle Poomsae – Individual Chung kết

11:00 Recognized Poomsae – Pair Chung kết

13:00 Recognized Poomsae – Team Chung kết

14:00 Recognized Poomsae – Team Chung kết

15:00 Freestyle Poomsae – Mixed Team Chung kết

Bi sắt
09:00 Bắn bi – Nữ Vòng loại 1

09:00 Đơn nữ Vòng loại 1

09:00 Đơn nam Vòng loại 1

10:30 Bắn bi – Nam Vòng loại 1

10:30 Đơn nữ Vòng loại 2

10:30 Đơn nam Vòng loại 2

13:00 Bắn bi – Nữ Vòng loại 2

13:00 Đơn nữ Vòng loại 3

13:00 Đơn nam Vòng loại 3

14:30 Bắn bi – Nam Vòng loại 2

14:30 Đơn nữ Vòng loại 4

14:30 Đơn nam Vòng loại 4

15:30 Bắn bi – Nam Bán kết

15:30 Bắn bi – Nữ Bán kết

15:30 Bắn bi – Nữ Bán kết

15:30 Bắn bi – Nam Bán kết

15:30 Đơn nam Bán kết

15:30 Đơn nữ Bán kết

15:30 Đơn nữ Bán kết

15:30 Đơn nam Bán kết

16:00 Đơn nữ Chung kết

17:00 Bắn bi – Nữ Chung kết

17:00 Bắn bi – Nam Chung kết

17:00 Đơn nam Chung kết

Tennis

09:00 Đồng đội Nam Vòng loại

09:00 Đồng đội Nữ Vòng loại

Polo
18:30 Thái Lan – Brunei Darussalam (2–4 Goals) Chung kết – Tranh HCV

Cầu mây

09:30 [Nam] Chinlone (Liên hoàn) Chung kết

09:30 [Nữ] Chinlone (Liên hoàn) Chung kết

11:00 [Nữ] Hoop Event Chung kết

12:20 [Nam] Hoop Event Chung kết

18:00 [Nam] Team Regu Vòng bảng – Bảng A

18:00 [Nữ] Team Regu Vòng bảng – Bảng B

09/12/2025 22:54 PM (GMT+7)
