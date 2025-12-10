Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 10/12: Chờ "cơn mưa" HCV

Ngày thi đấu 10/12 sẽ là một trong những cột mốc quan trọng của SEA Games 33 khi 32 bộ huy chương được trao, và thể thao Việt Nam có quyền hy vọng vào nhiều môn mũi nhọn.

Hưng Nguyên bảo vệ HCV 200m hỗn hợp nam

Canoeing là cơ hội sáng nhất với Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500m từng thống trị. Taekwondo bước vào 6 chung kết từ 14h, nơi Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan.

Bơi lội diễn ra các chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn. Jujitsu chờ đợi Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg. Ngoài ra còn có huy chương ở bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports.

Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng ra sân trận mở màn gặp Myanmar lúc 15h, với tín hiệu tích cực từ phong độ gần 100% của đội trưởng Thanh Thúy.