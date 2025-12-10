Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 10/12: Chờ "cơn mưa" HCV
(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày thi đấu 10/12 sẽ là một trong những cột mốc quan trọng của SEA Games 33 khi 32 bộ huy chương được trao.
Ngày thi đấu 10/12 sẽ là một trong những cột mốc quan trọng của SEA Games 33 khi 32 bộ huy chương được trao, và thể thao Việt Nam có quyền hy vọng vào nhiều môn mũi nhọn.
Hưng Nguyên bảo vệ HCV 200m hỗn hợp nam
Canoeing là cơ hội sáng nhất với Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500m từng thống trị. Taekwondo bước vào 6 chung kết từ 14h, nơi Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan.
Bơi lội diễn ra các chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn. Jujitsu chờ đợi Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg. Ngoài ra còn có huy chương ở bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports.
Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng ra sân trận mở màn gặp Myanmar lúc 15h, với tín hiệu tích cực từ phong độ gần 100% của đội trưởng Thanh Thúy.
|
Thời gian
|Nội dung
|Vòng đấu
|VĐV tham dự
|
Trực tiếp
|
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 10/12
|
Bóng chuyền nữ
|15:00
|Myanmar – Việt Nam
|Vòng loại
|
Bơi – Buổi sáng
|09:00
|200m hỗn hợp Nam
|Vòng loại
|09:00
|200m Bướm Nữ
|Vòng loại
|09:00
|100m tự do Nam
|Vòng loại
|09:00
|50m ếch Nữ
|Vòng loại
|09:00
|100m bơi ngửa Nam
|Vòng loại
|18:00
|200m hỗn hợp cá nhân Nam
|Chung kết
|18:00
|200m Bướm Nữ
|Chung kết
|18:00
|100m tự do Nam
|Chung kết
|18:00
|50m ếch Nữ
|Chung kết
|18:00
|100m ngửa Nam
|Chung kết
|18:00
|4x100m tiếp sức tự do Nữ
|Chung kết
|
Cầu lông
|09:00
|Đồng đội Nữ
|Chung kết
|15:00
|Đồng đội Nam
|Chung kết
|
Bóng rổ 3x3
|11:50
|Philippines – Việt Nam (Nam)
|Vòng loại
|12:25
|Thái Lan – Việt Nam (Nữ)
|Vòng loại
|15:55
|Lào – Việt Nam (Nam)
|Vòng loại
|17:20
|Lào – Việt Nam (Nữ)
|Vòng loại
|19:10
|Việt Nam – Singapore (Nữ)
|Vòng loại
|
Đua thuyền Kayak – Canoe
|
09:00
-
12:00
|Kayak Đôi Hỗn hợp 500m
|Vòng loại
|Kayak Bốn Hỗn hợp 500m
|Vòng loại
|Canoe Đơn Nam 500m
|Vòng loại
|Canoe Đôi Nữ 500m
|Vòng loại
|
13:00
-
14:00
|Kayak Đôi Hỗn hợp 500m
|Bán kết
|Kayak Bốn Hỗn hợp 500m
|Bán kết
|Canoe Đơn Nam 500m
|Bán kết
|Canoe Đôi Nữ 500m
|Bán kết
|
15:00
-
16:00
|Kayak Đôi Hỗn hợp 500m
|Chung kết
|Kayak Bốn Hỗn hợp 500m
|Chung kết
|Canoe Đơn Nam 500m
|Chung kết
|Canoe Đôi Nữ 500m
|Chung kết
|
Bóng chày nam
|09:30
|Singapore - Malaysia
|Vòng loại
|10:00
|Việt Nam - Indonesia
|Vòng loại
|14:00
|Thái Lan - Philippines
|Vòng loại
|
Xe đạp địa hình
|09:30
|Đổ đèo Nam
|Chung kết
|09:30
|Đổ đèo Nữ
|Chung kết
|
Thể dục dụng cụ
|10:00
|Floor Nam
|Vòng loại
|10:00
|Pommel Horse Nam
|Vòng loại
|10:50
|Rings Nam
|Vòng loại
|10:50
|Vault Nam
|Vòng loại
|11:40
|Parallel Bars Nam
|Vòng loại
|11:40
|Horizontal Bar Nam
|Vòng loại
|15:00
|Vault Nữ
|Vòng loại
|15:00
|Uneven Bars Nữ
|Vòng loại
|16:00
|Balance Beam Nữ
|Vòng loại
|16:00
|Floor Nữ
|Vòng loại
|
Bóng ném
|13:00
|Việt Nam – Philippines
|Vòng loại
|17:00
|Việt Nam – Singapore
|Vòng loại
|
Ju-Jitsu
|09:00
|Fighting -62kg Nam
|Vòng loại
|09:00
|Fighting -77kg Nam
|Vòng loại
|09:00
|Fighting -52kg Nữ
|Vòng loại
|09:00
|Fighting -63kg Nữ
|Vòng loại
|09:00
|Duo Show Nam
|Chung kết
|09:00
|Duo Show Nữ
|Chung kết
|17:00
|Fighting -62kg Nam
|Chung kết
|17:00
|Fighting -77kg Nam
|Chung kết
|17:00
|Fighting -52kg Nữ
|Chung kết
|17:00
|Fighting -63kg Nữ
|Chung kết
|
Cờ vua
|
09:00
12:00
|Thi đấu các nội dung
|Vòng loại
|
Taekwondo
|09:00
|Freestyle Poomsae – Individual
|Chung kết
|10:00
|Freestyle Poomsae – Individual
|Chung kết
|11:00
|Recognized Poomsae – Pair
|Chung kết
|13:00
|Recognized Poomsae – Team
|Chung kết
|14:00
|Recognized Poomsae – Team
|Chung kết
|15:00
|Freestyle Poomsae – Mixed Team
|Chung kết
|
Bi sắt
|09:00
|Bắn bi – Nữ
|Vòng loại 1
|09:00
|Đơn nữ
|Vòng loại 1
|09:00
|Đơn nam
|Vòng loại 1
|10:30
|Bắn bi – Nam
|Vòng loại 1
|10:30
|Đơn nữ
|Vòng loại 2
|10:30
|Đơn nam
|Vòng loại 2
|13:00
|Bắn bi – Nữ
|Vòng loại 2
|13:00
|Đơn nữ
|Vòng loại 3
|13:00
|Đơn nam
|Vòng loại 3
|14:30
|Bắn bi – Nam
|Vòng loại 2
|14:30
|Đơn nữ
|Vòng loại 4
|14:30
|Đơn nam
|Vòng loại 4
|15:30
|Bắn bi – Nam
|Bán kết
|15:30
|Bắn bi – Nữ
|Bán kết
|15:30
|Bắn bi – Nữ
|Bán kết
|15:30
|Bắn bi – Nam
|Bán kết
|15:30
|Đơn nam
|Bán kết
|15:30
|Đơn nữ
|Bán kết
|15:30
|Đơn nữ
|Bán kết
|15:30
|Đơn nam
|Bán kết
|16:00
|Đơn nữ
|Chung kết
|17:00
|Bắn bi – Nữ
|Chung kết
|17:00
|Bắn bi – Nam
|Chung kết
|17:00
|Đơn nam
|Chung kết
|
Tennis
|09:00
|Đồng đội Nam
|Vòng loại
|09:00
|Đồng đội Nữ
|Vòng loại
|
Polo
|18:30
|Thái Lan – Brunei Darussalam (2–4 Goals)
|Chung kết – Tranh HCV
|
Cầu mây
|09:30
|[Nam] Chinlone (Liên hoàn)
|Chung kết
|09:30
|[Nữ] Chinlone (Liên hoàn)
|Chung kết
|11:00
|[Nữ] Hoop Event
|Chung kết
|12:20
|[Nam] Hoop Event
|Chung kết
|18:00
|[Nam] Team Regu
|Vòng bảng – Bảng A
|18:00
|[Nữ] Team Regu
|Vòng bảng – Bảng B
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/12/2025 22:54 PM (GMT+7)