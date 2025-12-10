Chelsea đối mặt án phạt bị trừ điểm sau 74 cáo buộc nghiêm trọng của FA

🔍 FA sắp ra phán quyết, Chelsea đứng trước hiểm họa trừ điểm

Chelsea đang chuẩn bị đón nhận kết quả phiên điều trần kỷ luật của FA trong tuần này, xoay quanh 74 cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến các giao dịch tài chính, vai trò trung gian và những khoản thanh toán không được tiết lộ trong giai đoạn thuộc sở hữu của Abramovich. Những sai phạm tiềm tàng này được phát hiện khi BlueCo thẩm định tài chính trước cuộc tiếp quản năm 2022.

Chelsea đối mặt khả năng bị trừ điểm

Những khoản chi mập mờ cho người đại diện và việc sử dụng trung gian không đăng ký đã khiến FA mở cuộc điều tra quy mô lớn. Dù cả Abramovich lẫn cựu giám đốc Marina Granovskaia đều không còn hoạt động trong bóng đá, đồng nghĩa nằm ngoài thẩm quyền xử lý CLB, vẫn có thể đối mặt với các hình phạt thể thao, bao gồm trừ điểm.

Theo The Times, phiên điều trần dự kiến khép lại trong tuần này và FA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Chelsea được cho là sẽ phản đối quyết liệt bất kỳ hình phạt nào, dù CLB vẫn đang trong trạng thái “chờ án” đầy áp lực.

📝 Chelsea khẳng định minh bạch, chủ động tự báo cáo vi phạm

Ngay sau khi tiếp quản, nhóm chủ sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali đã tự phát hiện các báo cáo tài chính không đầy đủ liên quan đến giai đoạn trước năm 2022. Chelsea lập tức chủ động trình báo mọi thông tin lên FA và các cơ quan quản lý khác, mở toàn bộ hồ sơ lịch sử phục vụ điều tra.

Trong thông cáo được phát hành tháng 9, Chelsea nhấn mạnh cam kết minh bạch chưa từng có tiền lệ, khẳng định luôn hợp tác tối đa để quá trình thanh tra diễn ra nhanh nhất. CLB cũng bày tỏ sự cảm ơn với FA vì đã làm việc chặt chẽ trong vụ việc vốn liên quan đến những hoạt động đã xảy ra hơn một thập kỷ.

Sự chủ động của chủ sở hữu mới được xem như động thái củng cố niềm tin với các cơ quan điều hành, đồng thời tạo lộ trình minh bạch cho hành trình tái thiết Chelsea thời hậu Abramovich.

🔧 Chiến lược mới dưới thời Boehly: Mô hình bền vững và tham vọng trở lại đỉnh cao

Sau gần bốn năm đổi chủ, Chelsea đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn khác. Từ chính sách mua sao – sa thải HLV nổi tiếng thời Abramovich, The Blues chuyển sang mô hình đầu tư dài hạn, chú trọng vào khả năng sinh lời và phát triển bền vững.

Chiến lược chuyển nhượng linh hoạt liên tục mua bán cầu thủ ban đầu vấp phải không ít hoài nghi. Nhưng theo thời gian, đội ngũ mới dần định hình, giúp Chelsea trở lại Champions League, lên vị trí thứ tư Premier League và giành Europa Conference League dưới thời HLV Enzo Maresca.

Dù chi 296,5 triệu bảng trong mùa hè, Chelsea thực tế lãi ròng 17,9 triệu bảng nhờ doanh thu lớn từ việc bán cầu thủ, qua đó đáp ứng hoàn hảo quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR). Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc vận hành CLB theo hướng tự chủ tài chính.