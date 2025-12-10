"Quỷ lùn" Hồng Sơn bị làm khó ở SEA Games, quyết tâm chiến thắng hạng 62kg

🥋 Từ đỉnh thế giới đến thử thách bất ngờ ở SEA Games

Chỉ vừa đoạt ngôi vô địch thế giới hạng 56kg ne-waza, Đào Hồng Sơn lập tức đối mặt thử thách còn khắc nghiệt hơn khi bước vào SEA Games 33. Thái Lan, nước chủ nhà, loại hẳn hạng cân sở trường 56kg, buộc anh phải “leo hạng” lên 62kg và thậm chí sẵn sàng đánh cả 69kg.

"Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn sẽ thi đấu trong ngày 10/12 tại Thái Lan

Với một võ sĩ chỉ nặng hơn 50kg, đối đầu đối thủ chênh tới 10-15kg không chỉ khó mà có thể làm đảo lộn toàn bộ thế trận. Ấy vậy mà Hồng Sơn vẫn chọn bước vào cuộc chơi, với tâm thế của một nhà vô địch không né tránh thách thức.

🔥 Lên 62kg khó nhưng có thừa quyết tâm

Trong Ju-jitsu, tăng giảm 1-2kg là chuyện thường. Nhưng tăng liên tục 6kg để đấu với các võ sĩ nặng hơn mình cả chục cân là điều ít ai dám đối mặt. Với fighting, thể thức đòi hỏi sức mạnh tổng lực, tốc độ ra đòn và khả năng chuyển trạng thái liên tục, lợi thế thể hình là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Chính vì thế, không ít nhà vô địch thế giới từng… thất bại ngay tại SEA Games chỉ vì không được thi đấu đúng hạng cân sở trường. Hồng Sơn hiểu rõ rủi ro ấy, nhưng vẫn chọn bước lên thảm đấu.

⚡ Hồng Sơn nói gì trước giờ thi đấu?

Ngay trước ngày tranh tài 10/12, Hồng Sơn thẳng thắn: “Phải tăng cân từ 56 lên 62kg là bất lợi lớn, tuy nhiên tôi sẽ thi đấu cố gắng từng trận. Không biết đối thủ mạnh yếu ra sao, nên mục tiêu là nỗ lực từng trận”.

Đó là sự khiêm tốn của một người hiểu rõ thách thức, nhưng vẫn kiên định không lùi bước. Không tuyên bố mạnh miệng, không nói về huy chương, chỉ nhấn mạnh vào nỗ lực và tinh thần chiến đấu.

💥 Chiều cao 1m49 – bất lợi… hay vũ khí bí mật?

“Quỷ lùn”, biệt danh nghe vừa đáng yêu vừa… đáng sợ, không phải ngẫu nhiên mà có. Dù chỉ cao 1m49, Sơn lại sở hữu tốc độ, độ lắt léo và khả năng ép góc khiến những đối thủ cao 1m75-1m80 cực kỳ khó chịu.

Thể hình tuy nhỏ nhưng giúp anh, bám đòn linh hoạt, thoát khóa nhanh, chiếm góc thuận lợi, và đảo thế bất ngờ trên mặt thảm. Chính “vũ khí khác người” ấy giúp anh tự tin dù phải đấu với đối thủ lớn hơn rất nhiều.

🇻🇳 Jiu-jitsu quyết tâm gặt hái ít nhất 2 HCV

Trong đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam gồm 35 võ sĩ, lực lượng đông nhất lịch sử, Hồng Sơn được kỳ vọng sẽ góp ít nhất 1 HCV. Dù chỉ tiêu chính thức là 2 HCV, nội bộ đội tuyển đánh giá khả năng đạt từ 3-4 HCV nếu các trận ne-waza thuận lợi.