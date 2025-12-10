MU đón tin vui: “Bom tấn” Sesko sắp tái xuất, Amorim tự tin mơ vô địch

🔴 Sesko sắp tái xuất Old Trafford

Người đại diện của Benjamin Sesko đã lên tiếng cập nhật tình trạng của tiền đạo Man Utd trong bối cảnh anh chuẩn bị quay trở lại tập luyện cùng toàn đội. Dù “Quỷ đỏ” đang trong giai đoạn hoàn thiện, tiền đạo trị giá 74 triệu bảng vẫn được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn của CLB.

Sesko chấn thương trong trận gặp Tottenham

Man Utd đã chiêu mộ tuyển thủ Slovenia từ RB Leipzig vào mùa hè 2025, sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Ở tuổi 22, Sesko được giao trọng trách giải quyết bài toán số 9 vốn là điểm yếu của đội chủ sân Old Trafford trong nhiều mùa giải.

Sesko đã ghi 2 bàn sau 12 lần ra sân cho MU, trong đó có các pha lập công liên tiếp trước Brentford và Sunderland. Tuy nhiên, anh không may dính chấn thương và phải rời sân trong trận hòa 2-2 với Tottenham ngày 8/11, kể từ đó vắng mặt trong các trận tiếp theo.

⏳ Thời điểm trở lại

Trong bối cảnh Bryan Mbeumo và Amad chuẩn bị lên đường dự Cúp châu Phi (AFCON), sự trở lại của Sesko càng được chờ đợi. Người đại diện Elvis Basanovic chia sẻ với đài truyền hình Slovenia:

"Benjamin cảm thấy rất tốt, quá trình hồi phục đang diễn ra đúng kế hoạch. Cậu ấy rất háo hức được trở lại sân cỏ, nhớ cảm giác thi đấu và đang hơi sốt ruột. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại, để được thi đấu ở nơi mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất.

"Rất khó để nói chính xác khi nào cậu ấy sẽ trở lại. Quyết định cuối cùng thuộc về đội ngũ y tế và HLV, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy cậu ấy ra sân. Có thể sớm hơn những gì mọi người đang nghĩ".

Basanovic cũng đánh giá cao vai trò của HLV Ruben Amorim trong quá trình giúp Sesko hòa nhập: "Ruben đã đón nhận Benjamin rất tuyệt vời. Ông ấy không chỉ là một HLV giỏi mà còn là một con người xuất sắc, thông minh, thông minh về mặt cảm xúc và hiểu rất rõ mình đang làm gì".

🧠 Amorim được đặt niềm tin

Người đại diện của Sesko thừa nhận HLV Amorim đang đối mặt không ít áp lực khi dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất thế giới, nhưng khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha xứng đáng được kiên nhẫn: "Ông ấy đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Không hề dễ để xây dựng một dự án lớn đòi hỏi lượng kiến thức khổng lồ và thời gian. Man Utd là một trong những CLB lớn nhất thế giới, và không phải ai cũng hiểu rằng mọi thứ cần thời gian".

HLV Amorim nhận niềm tin lớn giữa áp lực khổng lồ tại Old Trafford

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố phối hợp giữa các tiền đạo: "Hãy nhìn vào Cunha, Mbeumo và Sesko, họ thi đấu cùng nhau chưa đủ nhiều. Họ cần thêm các trận đấu để tạo ra những “cơ chế tự động” trong di chuyển. Khi đạt được điều đó, họ không cần suy nghĩ xem đồng đội đang ở đâu nữa, mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên và kết quả sẽ đến".

🏆 Mục tiêu vô địch: “Năm thứ 3 là thời điểm thực tế nhất”

Dù Sesko vắng mặt, Man Utd vẫn vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe đã công khai mục tiêu giành lại chức vô địch Ngoại hạng Anh trước cột mốc 150 năm thành lập CLB vào năm 2028.

MU vươn lên vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh, tiếp tục nuôi hy vọng trở lại top đầu

Basanovic tin rằng tham vọng này là khả thi, nhưng nhấn mạnh cần lộ trình rõ ràng: "Mọi người đều muốn Man Utd vô địch ngay lập tức, nhưng thực tế là chúng ta đã thấy sự tiến bộ so với mùa trước. Tôi tin mùa này sẽ tốt hơn, mùa sau sẽ tốt hơn nữa, và đến năm thứ ba, chúng ta mới có thể thực sự kỳ vọng vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa này còn quá sớm để đòi hỏi điều đó, Amorim cần được trao thời gian".

Man Utd đang trở lại đường đua giành vé dự Champions League sau khi vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa trước. Trận đấu tiếp theo của “Quỷ đỏ” sẽ diễn ra vào 3h ngày 16/12, khi họ tiếp đón Bournemouth - đội bóng đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng.