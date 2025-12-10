Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Myanmar: Ngày ra quân thăng hoa (SEA Games)

(15h, 10/12, bảng B SEA Games 33) ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá sẽ không gặp nhiều khó khăn để khuất phục Myanmar ở trận đấu tới.

Việt Nam
Myanmar
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chờ ra quân thuận lợi

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có năm 2025 thi đấu khá thành công. Toàn đội tham dự nhiều sân chơi lớn như AVC Nations Cup, VTV Cup, giải bóng chuyền vô địch thế giới. Nhờ đó, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cọ xát với không ít đối thủ đẳng cấp. Việc này giúp toàn đội đạt tự tin cao độ khi bước đến SEA Games 33.

Một số cá nhân đáng chú ý tại ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có thể kể tới như Thanh Thúy hay Bích Thủy. Họ đều đã xuất ngoại thi đấu trong năm 2025.

Ở trận mở màn, ĐT bóng chuyền bóng nữ Việt Nam chỉ phải chạm trán Myanmar. Đây vốn là đội bóng không mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Chưa kể họ còn có quá trình chuẩn bị cho giải còn nhiều bí ẩn. Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá chiến thắng dễ dàng sẽ thuộc về tay các cô gái Việt Nam. 

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

10/12/2025 09:50 AM (GMT+7)
