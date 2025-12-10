Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Myanmar: Ngày ra quân thăng hoa (SEA Games)

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chờ ra quân thuận lợi

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có năm 2025 thi đấu khá thành công. Toàn đội tham dự nhiều sân chơi lớn như AVC Nations Cup, VTV Cup, giải bóng chuyền vô địch thế giới. Nhờ đó, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cọ xát với không ít đối thủ đẳng cấp. Việc này giúp toàn đội đạt tự tin cao độ khi bước đến SEA Games 33.

Một số cá nhân đáng chú ý tại ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có thể kể tới như Thanh Thúy hay Bích Thủy. Họ đều đã xuất ngoại thi đấu trong năm 2025.

Ở trận mở màn, ĐT bóng chuyền bóng nữ Việt Nam chỉ phải chạm trán Myanmar. Đây vốn là đội bóng không mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Chưa kể họ còn có quá trình chuẩn bị cho giải còn nhiều bí ẩn. Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá chiến thắng dễ dàng sẽ thuộc về tay các cô gái Việt Nam.

