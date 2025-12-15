Bơi nữ SEA Games hấp dẫn nhất lịch sử: Siêu sao Olympic đấu kỷ lục gia Singapore

Môn bơi nữ SEA Games từ lâu luôn là “điểm nóng” quyết định bảng tổng sắp, nhưng kỳ Đại hội năm 2025 tại Bangkok hứa hẹn còn bùng nổ hơn bao giờ hết. Đây là năm của sự giao thoa đặc biệt, những tượng đài gạo cội vẫn giữ phong độ đỉnh cao, trong khi thế hệ mới đang sẵn sàng bứt phá, tạo ra cuộc đua được xem là khốc liệt nhất thập kỷ.

Và tâm điểm lớn nhất chính là cuộc so tài của hai siêu nhân, Kayla Sanchez, ngôi sao Olympic của Philippines, và Quah Ting Wen, “nữ hoàng không tuổi” của Singapore.

Kayla Sanchez chuyển sang thi đấu cho Philippines từ 2023, và có HCV SEA Games đầu tiên năm nay

🇵🇭 Kayla Sanchez (Philippines): “Siêu tân binh Olympic” khuấy đảo SEA Games

Nếu phải chọn một gương mặt gây chấn động nhất SEA Games 33, câu trả lời chắc chắn là Kayla Noelle Sanchez. Cô gái mang hai dòng máu Philippines - Canada vốn là VĐV mới nhưng là ngôi sao Olympic thực thụ từng giành HCB Olympic Tokyo 2020 nội dung 4×100m tự do và HCĐ Olympic Tokyo 2020 nội dung 4×100m hỗn hợp. Trong đó cô giành 3 HCV giải thế giới bơi ở bể ngắn vào năm 2021.

Đáng nói hơn, Sanchez đến SEA Games 33 với phong độ như rất tốt, bơi 53 giây 67 ở 100m tự do tại Paris 2024, phá kỷ lục quốc gia Philippines khi bơi 55 giây ở vòng tuyển chọn gần nhất, nhanh hơn cả thành tích giành HCV SEA Games 2023 của Quah Ting Wen (55 giây 83) ở 100m tự do.

Ở cuộc đua 100m tự do tại SEA Games 33, dù không thể tạo ra kỷ lục mới nhưng Kayla Noelle Sanchez đã có được tấm HCV. “Siêu tân binh Olympic” của Philippines giành HCV 100 m tự do nữ với thành tích 54 giây 82, xếp sau Sanchez là Heather White (Philippines) với 55 giây 36, trong khi Quah Ting Wen (Singapore), nhà vô địch SEA Games trước đó về thứ ba với 55 giây 60.

⭐ Quah Ting Wen: “Nữ hoàng 33 tuổi” đứng trước tham vọng lớn

33 tuổi nhưng vẫn bơi như thời đỉnh cao, Quah là biểu tượng không thể thay thế của Singapore với thế mạnh 50m tự do, 100m tự do, 50m bướm. Cô giành 6 HCV SEA Games 2023, đang rượt đuổi kỷ lục vận động viên có nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử, chỉ còn thiếu 5 HCV nữa để bắt kịp Jocelyn Yeo (40 HCV).

Quah Ting Wen cần 5 HCV nữa là cân bằng kỷ lục với người giành nhiều HCV nhất lịch sử SEA Games

Tính đến 15/12, Quah Ting Wen có thêm 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, giúp cô có tổng cộng 63 huy chương SEA Games, chính thức xô đổ kỷ lục 62 huy chương tồn tại suốt nhiều năm của huyền thoại Joscelin Yeo. Hiện Ting Wein đi vào lịch sử với tư cách VĐV có nhiều huy chương nhất Đại hội với 35 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ.

🇹🇭 Thái Lan: Chủ nhà nuôi kỳ vọng vàng trên đất Bangkok

Gửi đến SEA Games 33 đội hình 26 VĐV, Thái Lan đang kết hợp tinh tế giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Họ có những VĐV như Jenjira Srisa-Ard, Kamolchanok Kwanmuang, Piengkwan Pavaopotako. Đặc biệt, nhiều tuyển thủ Thái đã được gửi đi tập huấn nước ngoài nhằm thu hẹp khoảng cách với Singapore và Philippines.

HLV Thanawit Thosakul tự tin: “Thái Lan hoàn toàn có khả năng giành 2-3 HCV. Phong độ các VĐV đang tăng lên từng ngày". Tính đến 15/12, Thái Lan đã vượt chỉ tiêu khi họ có 4 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. SEA Games trước, Thái Lan có 3 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ ở môn bơi.