"Nữ thần" đẹp như tranh vẽ giật HCV thứ 6, tiếp tục thống trị SEA Games

Agatha Wong, ngôi sao wushu Đông Nam Á

Chiều 14/12 tại Chaeng Watthana Government Complex (Bangkok, Thái Lan), Agatha Wong tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của wushu Philippines khi giành huy chương vàng thứ 6 trong sự nghiệp SEA Games. Cô tỏa sáng ở nội dung Taolu quyền - kiếm nữ (Taijiquan - Taijijian nữ), đạt tổng 19,556 điểm (Taijiquan 9,773 điểm, Taijijian 9,783 điểm), qua đó bước lên bục cao nhất.

Agatha Wong, giành HCV SEA Games như một thói quen

Chiến thắng này nối dài chuỗi thống trị của Agatha Wong suốt từ năm 2017 đến nay, bất chấp việc thể thức thi đấu nhiều lần thay đổi. Trước đây, cô từng giành HCV riêng ở Taijiquan (2017, 2019, 2021) và Taijijian (2019, 2021), và kể cả khi hai nội dung được gộp chung tại SEA Games 2023, Wong vẫn duy trì vị thế số một.

HCV thứ 6, sự “phục hận ngọt ngào”

Tấm HCV tại Bangkok còn là “phục hận ngọt ngào” khi Agatha vượt qua hai đối thủ từng xếp trên cô ở ASIAD 2023, Basma Lachkar (Brunei, HCB với 19,546 điểm) và Sydney Chin (Malaysia, HCĐ với 19,523 điểm).

Agatha sở hữu gương mặt "tuyệt đối điện ảnh"

Không chỉ xuất sắc về thành tích, Agatha Wong còn được mệnh danh là “nữ thần wushu” nhờ vẻ đẹp thanh thoát, thần thái chuẩn mực và phong cách thi đấu giàu cảm xúc. Sau chiến thắng, hình ảnh Wong nâng cao HCV lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng của sự nỗ lực và hoàn mỹ trong thể thao Đông Nam Á.

Ở tuổi 27, với 6 HCV SEA Games và tổng cộng 8 huy chương trong sự nghiệp, Agatha Wong tiếp tục là chuẩn mực mà mọi đối thủ phải hướng tới, trở thành tượng đài sống của SEA Games và là niềm tự hào của wushu Philippines.

Những hình ảnh đẹp về Agatha ở SEA Games 33