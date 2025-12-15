Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh ghi dấu ấn với HCB Sea Games 33

Tuy nhiên, các chàng trai, cô gái Việt Nam cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ, khi đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, quyết tâm, cùng niềm tự hào dân tộc. Các VĐV Việt Nam đã kết thúc hành trình bằng những dấu ấn khó quên, đồng thời đem về 3 tấm huy chương quý giá để đóng góp vào thành tích chung cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Anh Minh, khẳng định bản lĩnh Việt trên đấu trường golf khu vực

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Nguyễn Anh Minh luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt đối với người hâm mộ golf Việt. Ngoài tài năng, sự khổ luyện thì sự kiên trì theo đuổi cùng khả năng thích ứng với những khó khăn để khẳng định tên tuổi của bản thân cũng như tên tuổi của golf Việt với thế giới là điều mà chàng trai 18 tuổi này đang hướng đến.

Từ Mỹ trở về để hội quân cùng đội tuyển tham dự Sea Games 33, Anh Minh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, niềm tự hào khi được thi đấu cho Tổ quốc, cho dân tộc đã thôi thúc Anh Minh vượt qua mọi rào cản của khó khăn.

Trong 4 ngày thi đấu, Anh Minh là golfer duy nhất của Việt Nam đánh dưới par cả 4 vòng đấu. Với tổng điểm (-10), anh chính thức giành huy chương bạc ở nội dung cá nhân, và chỉ xếp sau nhà vô địch Asia-Pacific Amateur Championship 2025, Fifa Laoparkdee của nước chủ nhà Thái Lan, người đã giành xuất tham dự major danh giá The Masters.

Với tấm huy chương bạc tại kỳ SEA Games lần thứ 33 này, Anh Minh tiếp tục cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ của bản thân, cũng như của golf Việt tại đấu trường khu vực, khi đây đã là lần thứ 2 liên tiếp, anh giành huy chương ở nội dung cá nhân, kỳ đại hội trước, anh có huy chương đồng.

Tấm huy chương bạc vượt qua giá trị

Thành tích xuất sắc của Anh Minh, không chỉ giúp anh có thành tích cá nhân, mà còn có những đóng góp rất lớn giúp cho tuyển nam đồng đội golf Việt Nam có được chiếc huy chương đồng.

Ngoài ra, nếu so với kỳ Sea Games trước, thì việc đổi màu huy chương của Anh Minh tại kỳ Sea Games lần này được xem là bước tiến bộ, cũng như cải thiện về tầm vóc, nâng cấp về bản lĩnh, vị thế của chính cá nhân Anh Minh, và của golf Việt.

Tấm huy chương bạc của Anh Minh như khẳng định đây không phải là đích đến cuối cùng, mà nó giống như một dấu mốc cho sự tươi mới hơn, sự phát triển hơn để bản thân Anh Minh nói riêng, và golf Việt nói chung hướng đến những sân chơi lớn hơn trong tương lai.

Lê Chúc An ghi dấu ấn, mở ra thời kỳ mới cho golf nữ Việt Nam

Ngoài những thành tích ấn tượng của đội nam, thì những cô gái xinh đẹp trong thành phần tuyển nữ cũng để lại dấu ấn khó phai. Trong đó, nổi bật là Lê Chúc An, cô gái 17 tuổi xinh đẹp đã có 1 kỳ Sea Games đáng nhớ khi lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô được đứng trên bục nhận huy chương danh giá.

Có những tấm huy chương đôi khi không được đánh giá bằng màu sắc, mà nó được đánh giá bằng sức nặng của sự vươn mình, sự cố gắng khẳng định vị thế vươn lên. Và tấm huy chương đồng của Lê Chúc An có ý nghĩa như thế.

Sau 4 ngày thi đấu, gặp phải rất nhiều áp lực từ những golfer của nước chủ nhà Thái Lan, những người đã khẳng định tên tuổi vững chắc trong bản đồ golf thế giới, nhưng cô gái nhỏ bé Chúc An vẫn cho thấy bản lĩnh, khí chất của người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất.

Chúc An thi đấu vô cùng tự tin, bản lĩnh, không quá ồn ào nhưng lại để lại ấn tượng mạnh mẽ của bản lĩnh, cùng tinh thần Việt Nam. Với thành tích (+5) sau 4 ngày thi đấu, Chúc An xếp vị trí thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, quy định 1 quốc gia không được giành quá 2 tấm huy chương trong cùng 1 nội dung (3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về Thái Lan) đã giúp em có được chiếc huy chương đồng lịch sử cho golf nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Với nhiều người, khi nhìn vào bản chất sự việc, có thể đánh giá huy chương đồng mà Chúc An có được đến từ sự may mắn, nhưng hãy nhớ rằng “may mắn chỉ đến với những người có khả năng”.

Và tấm huy chương đồng của Chúc An, là huy chương đầu tiên của golf nữ Việt tại đấu trường khu vực. Nó không đơn thuần là tấm huy chương, mà đây được xem là tấm huy chương lịch sử, tấm huy chương sẽ mở ra rất nhiều thứ đáng mong chờ cho golf nữ Việt Nam trong tương lai.

Hướng đến những mục tiêu xa hơn

Có những thứ đến nhanh, những rồi lại đi còn nhanh hơn cả đến, do vậy, có thể thấy rằng, với những gì những chàng trai, cô gái của tuyển golf Việt đã thể hiện tại kỳ Sea Games 33 trên đất Thái Lan, và kỳ Sea Games trước đó, chúng ta thấy được tiềm năng lớn cho tương lai của golf Việt Nam.

Trong hành trình, cũng như tư duy phát triển của bất kỳ nền golf quốc gia nào trên thế giới, thì việc đặt nền móng cho bước đi đầu tiên luôn là điều kiện tiên quyết, và quan trọng nhất.

Và chúng ta đã, đang xây dựng được cái nền khá vững chắc với những những con người trẻ tuổi, được đào tạo bài bản từ tư duy, cũng như phẩm chất đạo đức, để chúng ta hướng đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Đó chính là động lực để nền golf non trẻ Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hướng đến những cột mốc cao hơn trong tương lai.