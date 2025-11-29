Thái Lan thưởng HCV SEA Games gấp đôi Việt Nam, nhận tiền sau 7 ngày

SEA Games 33 tại Thái Lan đang đến gần và câu chuyện tiền thưởng cho vận động viên (VĐV) hai nước trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trong khi VĐV Việt Nam nhận mức thưởng theo khung Nhà nước và các khoản “nóng” từ liên đoàn, địa phương, thì Thái Lan lại giữ nguyên mức thưởng cũ.

Oanh và các VĐV Việt Nam chuẩn bị bước vào chinh phục SEA Games 33

🏅 VĐV Việt Nam nhận gần 100 triệu đồng cho mỗi HCV SEA Games 33

Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, VĐV Việt Nam giành HCV SEA Games sẽ nhận 45 triệu đồng, HCB 25 triệu đồng và HCĐ 20 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục SEA Games, VĐV được thưởng thêm 20 triệu đồng. Dù có dự thảo nâng mức thưởng lên 60, 30, 25 triệu đồng, quy định mới vẫn chưa được thông qua nên SEA Games 33 tiếp tục áp dụng theo khung cũ.

Không chỉ có thưởng của Nhà nước, VĐV còn nhận thêm nhiều khoản “nóng” từ Cục TDTT và các liên đoàn. Tại SEA Games 33, mức thưởng nóng là 10 triệu đồng cho HCV, 5 triệu đồng cho HCB và 3 triệu đồng cho HCĐ.

Một số môn còn thưởng rất cao. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam thưởng tới 100 triệu đồng cho mỗi HCV, Liên đoàn Taekwondo thưởng 700 USD, 500 USD, 300 USD (18, 13, 8 triệu đồng), Liên đoàn điền kinh công bố quỹ thưởng 1 tỉ đồng nếu bảo vệ thành công 12 HCV.

Không dừng lại ở đó, các địa phương lớn cũng tung chính sách thu hút và giữ chân tài năng. Hà Nội thưởng thêm 15 triệu đồng/tháng trong 2 năm cho VĐV đoạt HCV SEA Games, 8,5 triệu đồng cho HCB và 7 triệu đồng cho HCĐ. TP.HCM thưởng một lần tới 58 triệu đồng cho VĐV nữ giành HCV, 52 triệu đồng cho VĐV nam. Ngoài ra, VĐV còn được hưởng phụ cấp trong chu kỳ SEA Games.

Với tổng cộng tiền thưởng Nhà nước, thưởng nóng và chính sách của địa phương, mỗi HCV SEA Games 33 của VĐV Việt Nam có thể mang về xấp xỉ hoặc vượt mốc 100 triệu đồng, tuỳ môn thi đấu và đơn vị quản lý.

🇹🇭 Thái Lan giữ nguyên thưởng HCV 300.000 baht, vẫn gấp đôi thưởng Việt Nam về giá trị

Tại Thái Lan, nhiều liên đoàn từng hy vọng SEA Games 33 sẽ tăng tiền thưởng lên 500.000 baht cho HCV (khoảng 330 triệu đồng), nhưng Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) xác nhận sẽ tiếp tục áp dụng mức cũ:

300.000 baht cho HCV (khoảng 200 triệu đồng), 150.000 baht cho HCB và 75.000 baht cho HCĐ. Mức thưởng này gấp đôi tiền thưởng cao nhất mà 1 VĐV Việt Nam giành được.

Ông Tanukiat Chanchum, Giám đốc NSDF, cho biết việc tăng thưởng hiện “không khả thi” vì quy định chưa được sửa đổi và ngân sách đã phân bổ theo mức 300.000 baht. Bên cạnh đó, Thái Lan đang ưu tiên nguồn lực cho hỗ trợ người dân bị thiên tai, nên không thể xin thêm ngân sách giữa kỳ.

Dù không tăng tiền, Thái Lan gây ấn tượng mạnh với tốc độ giải ngân. Theo chỉ đạo từ Phó Thủ tướng, NSDF sẽ chuyển tiền thưởng cho VĐV trong vòng 7 ngày sau khi giải đấu kết thúc, thông qua hệ thống KTB Corporate Online. Với nguồn ngân sách chuẩn bị sẵn 528 tới 600 triệu baht, các VĐV Thái Lan được đảm bảo nhận thưởng nhanh chóng, minh bạch và đúng hạn.